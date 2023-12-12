Không thể nhớ tên người yêu cũ, người phụ nữ nhờ truyền thông tìm giúp cha ruột cho cô con gái 8 tuổi

Thế giới 12/12/2023 15:10

Một người phụ nữ quyết tâm tìm kiếm người đàn ông cô từng yêu 7 ngày và cũng là cha ruột của cô con gái 8 tuổi khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

Ngày 9/12 một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ tại Trùng Khánh, Trung Quốc đi tìm cha ruột cho cô con gái 8 tuổi của mình. Người phụ nữ họ Phùng cho biết, cô muốn nhờ truyền thông tìm giúp cha ruột cho con gái. Trước đây, cô Phùng và người này yêu nhau được 1 tuần thì chia tay, sau đó cô Phùng phát hiện mình có thai và cô quyết định giữ lại đứa bé mà không báo cho người đàn ông kia biết. Khi đứa trẻ được 8 tuổi, cô Phùng nhận thấy con gái cần có cha nên quyết định đi tìm, vậy nhưng cô chẳng thể nhớ nổi người đàn ông đó tên là gì.

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 Một tuần bên nhau nhưng cô Phùng không thể nhớ tên của người đàn ông đó

Sự việc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Trong đoạn video được đăng tải, cô Phùng cho biết, năm 2014 khi 27 tuổi, cô gặp gỡ người đàn ông này, lúc đó có đang thất tình. Trong thời gian này, cô Phùng rất buồn bã, tình cờ người đàn ông đó xuất hiện và theo đuổi cô. Vì anh ta trông có vẻ dễ nhìn và cũng là mẫu người mà cô Phùng thích nên cả hai đã ở bên nhau một thời gian ngắn. Vậy nhưng sau đó, cả hai phát hiện tính cách không hợp nhau nên đã chia tay.

Sau khi chia tay, cô Phùng phát hiện mình có thai và quyết tâm giữ lại đứa trẻ nhưng không nói cho người đàn ông kia biết. Cô nghĩ rằng một mình nuôi con sẽ không vấn đề gì, vậy nhưng khi đứa trẻ 8 tuổi, cô bé khao khát tình yêu của cha. Nhận thấy vai trò của người cha rất cần thiết cho cô con gái đang học tiểu học, cô Phùng đã tìm đến truyền thông nhờ giúp đỡ tìm cha ruột cho con gái.

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 Vì cô con gái 8 tuổi, cô Phùng quyết tâm tìm người bạn trai năm xưa của mình

Sau khi đoạn video được đăng tải, ngay trong đêm hôm đó, người đàn ông đã liên lạc với cô Phùng. Hiện tại, hai người đang thương lượng với nhau xem giải quyết vấn đề này như thế nào. Cô Phùng cho biết, con gái cô rất thông minh và thỉnh thoảng còn hỏi cha mình là ai, điều này khiến cô Phùng rất xấu hổ và cảm thấy có lỗi với con gái.

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