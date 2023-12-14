Sáng sớm vừa ngủ dậy, người đàn ông bàng hoàng phát hiện người phụ nữ lạ ngồi trên giường của mình

Vừa tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, người đàn ông bất ngờ phát hiện có một người phụ nữ lạ ngồi trên giường của mình nên vội vàng báo cảnh sát.

Theo Sohu, tối ngày 19/11, ông Lý sống tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc đi ngủ muộn và quên khóa cửa phòng. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, khi ông Lý đang ngủ ngon lành thì có một người phụ nữ lạ mở cửa bước vào phòng, đến bên giường ông Lý rồi ngồi xuống giường.

Lúc này, ông Lý đã tỉnh dậy, ông quay người lại thì nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ông Lý giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ lạ mặt này nên vội vàng hỏi: “Cô là ai? Cô muốn làm gì?” sau đó người phụ nữ nói vài từ bằng tiếng dân tộc khiến ông Lý không hiểu gì rồi rời khỏi phòng.

Phát hiện có người phụ nữ lạ trên giường của mình, người đàn ông vội vàng báo cảnh sát

Ông Lý cảm thấy có điều gì đó không ổn và đã báo cảnh sát để được giúp đỡ. Sau khi nhận được tin báo, phía cảnh sát đã đến hiện trường. Sau khi điều tra, phía cảnh sát phát hiện, ông Lý và 4 người khác thuê chung một căn hộ, ổ khóa của căn nhà không có dấu hiệu của sự đột nhập. Vì vậy, cảnh sát đã đến gặp những người thuê nhà chung với ông Lý thì phát hiện một trong số họ chính là người phụ nữ đã đến phòng ông Lý. Người này cho biết, bản thân về nhà sau khi uống rượu, chính vì say rượu nên đã đi nhầm phòng, đang chuẩn bị ngủ thì bị đánh thức, sau đó vội vàng về phòng ngủ.

Được biết, ông Lý đã thuê căn phòng này được nửa năm, người phụ nữ đi nhầm phòng cũng thuê ở đấy được một năm nhưng hai người chưa từng gặp mặt nên dẫn đến hiểu lầm. Sau khi chuyện này xảy ra, phía cảnh sát nhắc nhở mọi người nên nâng cao nhận thức về an toàn và nên uống rượu có chừng mực. Nên kiểm tra xem cửa ra vào và cửa sổ đã đóng hay chưa trước khi đi ngủ.

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