Bé gái 12 tuổi bị 8 bạn nữ tát vào mặt suốt 3 tiếng đồng hồ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Thế giới 14/12/2023 14:13

Một bé gái 12 tuổi đã bị thủng màng nhĩ sau khi bị 8 bạn nữ tát vào mặt suốt 3 tiếng đồng hồ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo Baijiahao, mới đây, một bé gái 12 tuổi họ Bành đã bị các bạn nữ trong trường đánh tập thể, sự việc này khiến cô bé 12 tuổi bị thủng màng nhĩ. Được biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 6/12 tại một trường cấp hai ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Tại một sự kiện thể thao của trường, Bành đã vô tình liếc nhìn một bạn nữ khi đi ngang qua cô ấy. Vậy nhưng người này sau đó đã gây sự và kéo theo nhiều người hành hung Bành.

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 Bé gái 12 tuổi đã bị 8 bạn nữ tát vào mặt suốt 3 tiếng đồng hồ

Sau khi khiêu khích Bành, 8 cô gái này đã thay nhau tát vào mặt Bành gần 3 tiếng đồng hồ khiến cô bé bị thủng màng nhĩ. Không chỉ đánh Bành, những người này còn quay lại video và đe dọa Bành không được báo cảnh sát hoặc nói với bố mẹ, nếu không lần sau Bành sẽ bị đánh nữa.

Sau đó, Bành đã gọi điện cho mẹ và nói rằng: “Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ có thể đến đón con được không? Con thật sự không chịu được nữa rồi”. Người mẹ lập tức chạy đến trường và đưa con gái đến bệnh viện, bên cạnh đó bà cũng gọi điện báo cảnh sát. Khi vụ việc này được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng xứ Trung vô cùng phẫn nộ trước hành động thiếu đạo đức của 8 học sinh kia.

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 Cô bé bị thủng màng nhĩ sau khi bị các bạn bạo hành
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 Cộng đồng mạng xứ Trung sốc nặng sau khi vụ việc này được đăng tải lên mạng xã hội

Khi sự việc trở nên nghiêm trọng, phụ huynh của các học sinh hành hung bạn cũng đến bệnh viện thăm Bành và xin lỗi. Họ mong muốn có thể giải quyết riêng với gia đình Bành. Tuy nhiên, mẹ của Bành không chấp nhận lời xin lỗi này. Một số cư dân mạng xứ Trung cũng cho rằng, thực sự không thể dễ dàng tha thứ cho những học sinh này được, phải để đối phương thực sự biết bản thân đã sai ở đâu để sửa lỗi. Vụ việc này hiện vẫn đang được dư luận xứ Trung đặc biệt quan tâm.

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