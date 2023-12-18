Đang ngủ phát hiện trên người con gái có 12 vết kim đâm, người phụ nữ bàng hoàng khi biết sự thật

Thế giới 18/12/2023 11:42

Khi đang ngủ cùng con, người phụ nữ vô tình phát hiện trên cơ thể cô con gái đang học mẫu giáo có rất nhiều vết kim đâm.

Theo QQ, ngày 16/12, một phụ huynh có con đang theo học tại một trường mẫu giáo ở Nội Mông, Trung Quốc cho biết, cách đây vài ngày cô phát hiện trên cơ thể con gái mình có 12 vết kim đâm trên khắp người. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

vet kim dam 1
Những vết kim đâm trên cơ thể bé gái sau khi đến bệnh viện kiểm tra 

Người phụ nữ họ Dương cho biết, tối 6/12 khi đang ngủ cùng con, cô phát hiện trên mông của con gái có nhiều vết kim đâm. Khi kiểm tra kỹ, người mẹ phát hiện trên người con gái có tổng cộng 12 vết kim đâm ở eo, mông và chân. Cô con gái nói với mẹ rằng, những vết đó là do giáo viên mầm mon dùng kim đâm, những đứa trẻ khác trong lớp cũng bị giống như vậy.

Cô Dương chia sẻ thêm với các phóng viên, do vài ngày trước có nhiều trẻ ở trường bị cảm lạnh, lo lắng con bị lây bệnh nên từ ngày 24/11 Dương cho con gái nghỉ học. Trong thời gian này, Dương chăm sóc con tại nhà, ngày 5/12 Dương cho con đi học lại. Vậy nhưng đến đêm 6/12, Dương phát hiện trên cơ thể con gái mình có rất nhiều vết kim đâm.

vet kim dam 2
 Theo lời của Dương, không chỉ con gái cô mà những đứa trẻ khác tại trường mầm non này cũng bị giáo viên dùng kim đâm vào người

Ngày 7/12, Dương đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Theo yêu cầu của cảnh sát, chiều cùng ngày, Dương đã đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Chiều ngày 16/12, các phóng viên đã liên lạc với người phụ trách của trường mầm non nói trên, người này cho biết, mọi việc đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an và không tiết lộ thêm thông tin nào khác. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang điều tra, kết quả sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Thầy chủ nhiệm 52 tuổi sàm sỡ nữ sinh cuối cấp ngay trong ký túc xá trường học

Thầy chủ nhiệm 52 tuổi sàm sỡ nữ sinh cuối cấp ngay trong ký túc xá trường học

Sau khi uống rượu, thầy chủ nhiệm 52 tuổi đã vào phòng ngủ của nữ sinh lớp 12 và tiến hành lạm dụng tình dục nữ sinh này.

Xem thêm
Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung vết kim đâm giáo viên mầm non

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 26 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 44 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 28 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích