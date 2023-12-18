Khi đang ngủ cùng con, người phụ nữ vô tình phát hiện trên cơ thể cô con gái đang học mẫu giáo có rất nhiều vết kim đâm.

Theo QQ, ngày 16/12, một phụ huynh có con đang theo học tại một trường mẫu giáo ở Nội Mông, Trung Quốc cho biết, cách đây vài ngày cô phát hiện trên cơ thể con gái mình có 12 vết kim đâm trên khắp người. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

Những vết kim đâm trên cơ thể bé gái sau khi đến bệnh viện kiểm tra

Người phụ nữ họ Dương cho biết, tối 6/12 khi đang ngủ cùng con, cô phát hiện trên mông của con gái có nhiều vết kim đâm. Khi kiểm tra kỹ, người mẹ phát hiện trên người con gái có tổng cộng 12 vết kim đâm ở eo, mông và chân. Cô con gái nói với mẹ rằng, những vết đó là do giáo viên mầm mon dùng kim đâm, những đứa trẻ khác trong lớp cũng bị giống như vậy.

Cô Dương chia sẻ thêm với các phóng viên, do vài ngày trước có nhiều trẻ ở trường bị cảm lạnh, lo lắng con bị lây bệnh nên từ ngày 24/11 Dương cho con gái nghỉ học. Trong thời gian này, Dương chăm sóc con tại nhà, ngày 5/12 Dương cho con đi học lại. Vậy nhưng đến đêm 6/12, Dương phát hiện trên cơ thể con gái mình có rất nhiều vết kim đâm.

Theo lời của Dương, không chỉ con gái cô mà những đứa trẻ khác tại trường mầm non này cũng bị giáo viên dùng kim đâm vào người

Ngày 7/12, Dương đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Theo yêu cầu của cảnh sát, chiều cùng ngày, Dương đã đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Chiều ngày 16/12, các phóng viên đã liên lạc với người phụ trách của trường mầm non nói trên, người này cho biết, mọi việc đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an và không tiết lộ thêm thông tin nào khác. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang điều tra, kết quả sẽ được thông báo trong thời gian tới.

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