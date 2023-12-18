Làm “chuyện ấy” suốt 36 giờ, người đàn ông sợ hãi đến mức ngồi khóc bên đường

Thế giới 18/12/2023 14:22

Một người đàn ông 31 tuổi đã phải bỏ chạy và khóc bên đường sau khi bị phụ nữ ép quan hệ suốt 36 tiếng.

Được quan hệ “nồng cháy” có thể là mơ ước của nhiều chàng trai nhưng với một người đàn ông Mỹ gốc Phi 31 tuổi thì đó chắc chắn là một cơn ác mộng.

Dieter Schulz, một người đàn ông Mỹ gốc Phi ở Munich, Đức, cách đây vài ngày đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ trên xe buýt với một người phụ nữ

Sau đó, người phụ nữ này mời anh đến căn hộ của mình và yêu cầu tình một đêm. Người đàn ông này vui mừng đồng ý và cả hai đã có rất nhiều lần quan hệ trong căn hộ.

Làm “chuyện ấy” suốt 36 giờ, người đàn ông sợ hãi đến mức ngồi khóc bên đường - Ảnh 1
Người đàn ông sợ hãi sau khi bị ép quan hệ 36 tiếng. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi người đàn ông này mệt mỏi và không thể tiếp tục nữa, người phụ nữ vẫn không muốn dừng lại và không cho anh nghỉ ngơi hoặc ngủ. Họ đã tiếp tục quan hệ liên tục trong 36 giờ, khiến người đàn ông da đen này mệt lả.

Cuối cùng, người đàn ông da đen đã tẩu thoát khi người phụ nữ đang ngủ, mà còn không kịp mặc quần áo.

Sau khi báo cảnh sát, anh ngồi buồn bã trên lề đường và khi thấy cảnh sát đến, anh khóc lóc như một đứa trẻ vô vọng và nói: :Cuối cùng tôi đã gặp được các bạn, hãy cứu tôi”.

Cảnh sát địa phương cho biết họ đã chuyển người phụ nữ này đến bệnh viện tâm thần để điều trị.

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