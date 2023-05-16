Các tội danh của kẻ xăm trổ cầm súng xông vào nhà dân bắn

Đời sống 16/05/2023 10:22

Chiều ngày 12/5, đối tượng xăm trổ Nguyễn Đức Quý (SN 1983, Quảng Bình) cầm súng dí vào đầu đe dọa các thành viên của một gia đình cùng địa phương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết, theo Hiến pháp 2013 và Bộ luật Dân sự 2015, việc Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) tự ý xông vào nhà anh Phan Cô Vích (SN 1983, trú tại Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của Tội xâm phạm chỗ ở của người khác theo Điều 158 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

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Đối tượng Nguyễn Đức Quý - Ảnh: Báo Lao động

Hình phạt cho hành vi này là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi của Quý đã xâm phạm tới quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ngoài ra, cơ quan công an sẽ phải làm rõ vật đối tượng cầm trên tay.

Tùy thuộc kết quả xác minh, nếu là vũ khí quân dụng, đối tượng có thể bị xử lý hình sự về Tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 (từ 1-7 năm tù). Nếu là vũ khí thô sơ, Quý có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự về Tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ theo Điều 306 Bộ luật Hình sự năm 2015 (phạt tiền là 5-10 triệu đồng).

Nếu đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về Tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đối với hành vi dùng vật nghi là súng dí vào đầu chủ nhà, luật sư Trần Xuân Tiền xác định hành vi này có phạm tội đe dọa giết.

Do đó, nếu đủ 2 yếu tố cấu thành nêu trên, đối tượng Quý sẽ bị xử lý thêm về Tội đe dọa giết người theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức phạt đối với hành vi này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, chiều ngày 12/5, camera an ninh tại nhà riêng của anh Phan Cô Vích (SN 1983, trú tại Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) đã ghi lại cảnh khi anh đang ngồi ở phòng khách sử dụng điện thoại thì Quý phóng ô tô vào rồi dùng súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn.

Nghe tiếng súng nên bà Nguyễn Thị Lý (SN 1953) và ông Phạm Xuân Vinh (SN 1950) là bố mẹ anh Vích từ tầng hai đi xuống kiểm tra. Lúc này, Quý đang dí súng vào đầu anh Vích. Khi bà Lý vào can ngăn, Quý tiếp tục dí súng vào bà Lý thì ông Vinh vào van xin.  Sau khoảng thời gian ngắn cãi vã thì Quý rời đi.

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Đối tượng dí súng vào bà Lý, mẹ anh Vích - Ảnh: VietNamNet

Gia đình anh Vích không có mâu thuẫn gì với Quý. Tuy nhiên, vợ anh Vích là chị Nguyễn Thị Phúc Hiền có bán vật liệu xây dựng cho Quý làm nhà, và giữa 2 bên có khúc mắc nợ nần. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Hiền không có ở nhà.

Hiện Công an thị xã Ba Đồn đang điều tra, làm rõ.

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Công an thị xã Ba Đồn tạm giữ Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú ở tổ dân phố Thọ Đơn, thị xã Ba Đồn) để điều tra hành vi tàng trữ vũ khí và nổ súng trong nhà dân, đe dọa tính mạng người khác.

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