Bắt được nghi phạm cầm súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Xã hội 22/04/2023 08:07

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng công an thành phố đã bắt được nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng giữa trung tâm TP Đà Nẵng.

Theo nguồn tin từ VTC News, ngày 22/4, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng công an thành phố đã bắt được nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng giữa trung tâm TP Đà Nẵng.

Cụ thể, qua quá trình truy xét, đêm 21/4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), nghi phạm thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng khi đối tượng đang ở tại phòng trọ.

Bắt được nghi phạm cầm súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng - Ảnh: VTC News

 

Nguồn tin từ báo Pháp Luật, khoảng 11 giờ 15 ngày 20/4, thời điểm sắp vào giờ nghỉ trưa của nhân viên ngân hàng tại phòng giao dịch ngân hàng VietinBank nằm trên đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Lúc này, xuất hiện người đàn ông mặc áo khoác chống nắng màu xanh sậm, mũ trùm đầu và quần Jean màu xanh, mang khẩu trang đến dựng xe tay ga trước phòng giao dịch và nhanh chóng xông vào bên trong.

Thời điểm trên, phòng giao dịch không có khách, chỉ có một bảo vệ và năm nhân viên đang làm việc. Người đàn ông lao đến quầy giao dịch, rút súng chỉ vào các nhân viên ngân hàng đe dọa, yêu cầu đưa tiền và bỏ vào túi do nghi phạm chuẩn bị sẵn.

Người đàn ông còn liên tục bấm roi điện tóe lửa nhằm uy hiếp các nhân viên. Các nữ nhân viên làm theo yêu cầu của kẻ cướp.

Tuy nhiên, bảo vệ ngân hàng ấn công tắc hạ cửa cuốn nhằm không cho nghi phạm thoát ra ngoài và thực hiện báo động. Thấy vậy, nghi phạm vội chụp lấy túi đựng tiền, chạy đến ngắt cầu dao điện để cửa cuốn dừng lại khi cửa cuốn chạy được hơn nữa.

Người đàn ông nhanh chóng hạ người xuống khoảng trống dưới cửa cuốn chạy ra ngoài và lên xe máy tẩu thoát.

Bắt được nghi phạm cầm súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng - Ảnh 2

Nghi can cầm súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng - Ảnh: Pháp Luật

 

Tài sản bị cướp gồm hơn 400 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại của nhân viên ngân hàng. Vụ việc còn khiến cửa cuốn ngân hàng bị hư hỏng. Ngay sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, ngân hàng đã gọi thợ đến sửa lại cửa cuốn.

 

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