Quảng Bình: Người đàn ông nổ súng liên tục trong nhà dân rồi dí thẳng vào đầu từng người quen

Đời sống 14/05/2023 17:29

Công an thị xã Ba Đồn tạm giữ Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú ở tổ dân phố Thọ Đơn, thị xã Ba Đồn) để điều tra hành vi tàng trữ vũ khí và nổ súng trong nhà dân, đe dọa tính mạng người khác.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 15/4, UBND P.Quảng Thọ (TX.Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng công an xác minh, điều tra vụ một người đàn ông cầm súng đến uy hiếp người quen là chủ tiệm bán vật liệu xây dựng.

 

Cụ thể, camera của gia đình anh P.C.V (40 tuổi, tổ dân phố Minh Lợi, P.Quảng Thọ, TX.Ba Đồn) ghi lại cảnh lúc anh V. đang ngồi trong nhà thì một người đàn ông chạy ô tô đến trước sân dừng lại, rồi cầm súng bắn liên tiếp nhiều phát vào nhà.

Sau đó, người đàn ông còn chĩa súng vào đầu và dọa bắn anh V. Lúc này, bà N.T.L (70 tuổi) và ông P.X.V (73 tuổi) là bố mẹ anh V. nghe tiếng động đã chạy đến, thấy người đàn ông đang dọa bắn vào đầu con mình liền can ngăn.

Sau một lúc can ngăn, người đàn ông mới hạ súng xuống và nói chuyện với người trong gia đình anh V.  Vụ việc xảy ra vào trưa 12/5.

Quảng Bình: Người đàn ông nổ súng liên tục trong nhà dân rồi dí thẳng vào đầu từng người quen - Ảnh 1Quảng Bình: Người đàn ông nổ súng liên tục trong nhà dân rồi dí thẳng vào đầu từng người quen - Ảnh 2
Nguyễn Đức Quý dí súng vào đầu, uy hiếp tính mạng người khác - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch UBND P.Quảng Thọ, bước đầu đã xác định người đàn ông cầm súng tên là Nguyễn Đức Quý (40 tuổi, ngụ tổ dân phố Thọ Đơn, cùng P.Quảng Thọ). Nguyên nhân ban đầu được cho là, Quý có mua vật liệu xây dựng của gia đình anh V. và đang nợ một số tiền, vợ anh V. nhắn tin đề nghị trả nợ thì Quý cầm súng đến gây sự.

Quảng Bình: Người đàn ông nổ súng liên tục trong nhà dân rồi dí thẳng vào đầu từng người quen - Ảnh 3
Hình ảnh được cho là ông Quý (người không mặc áo) cầm súng đe dọa anh V - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cũng theo ông Hữu: Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng công an để làm rõ vụ việc. Qua tiếp cận hiện trường, công an tìm thấy trong nhà anh V. có nhiều mẩu đạn cao su. Bước đầu cơ quan chức năng xác định Quý sử dụng súng bắn bằng đạn cao su. 

Quý và anh V. là bạn bè. Hiện tại, Quý đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra.

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