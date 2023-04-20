Trưa 20/4, Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ cướp chi nhánh một ngân hàng trên đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu)

Theo thông tin báo VTC News, khoảng 11h ngày 20/4, một nam thanh niên cầm súng, roi điện đi vào chi nhánh một ngân hàng nằm trên đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ cướp ngân hàng - Ảnh: VTC News

Tại ngân hàng, nam thanh niên uy hiếp nhân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền. Quá bất ngờ và hoảng sợ, nhân viên ngân hàng phải thực hiện theo yêu cầu của tên cướp. Sau khi lấy được tiền người này lên xe máy hiệu Yamaha Grande rời khỏi ngân hàng. Tại thời điểm đó, ngân hàng có 6 nhân viên bao gồm cả bảo vệ.

Thông tin thêm từ báo Giao thông, một nhân viên làm việc tại ngân hàng, đối tượng này vào bên trong chi nhánh ngân hàng liền kéo sập cửa ra vào và dùng súng, roi điện yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền.

Chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng bị cướp - Ảnh: Báo Giao thông

Tất cả những hành động của đối tượng này đều bị camera ghi lại. Hiện cơ quan công an đang truy tìm đối tượng thực hiện vụ cướp.

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