Hoàn cảnh bi đát của chị Đặng Thị Vấn (34 tuổi) từ một phụ nữ có tổ ấm viên mãn, chị bất ngờ chịu nhiều đau đớn liên tiếp về tinh thần lẫn thể xác. Chị không sợ cái chết mà chỉ sợ ngày mình không còn nữa, ai lo cho các con

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị Đặng Thị Vấn (34 tuổi, ngụ ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) kết hôn năm 2000. Một năm sau đó, chị hạ sinh con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Hồng Ngân (nay 13 tuổi), 3 năm sau hai vợ chồng có thêm cậu con trai là Nguyễn Quốc Kiệt (10 tuổi). Gia đình chị Vấn thiếu vắng tiếng cười từ khi chị ngã bệnh - Ảnh: Báo Dân trí Khi cháu Quốc Kiệt được hơn 20 tháng tuổi, mới đi chập chững thì chồng chị đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Một mình chị Vấn tất tả lo đủ việc. Khi thì bưng bê ở quán ăn, lúc dầm mưa, dãi nắng bán rau cải ngoài chợ. Chị bảo, tiền kiếm được không nhiều nên phải làm cả ngày lẫn đêm đến cả kiệt sức mới chăm lo nổi cho 2 con.

Cháu Hồng Ngân đang học lớp 7, trường THCS thị trấn Cái Tắc, còn cháu Quốc Kiệt học lớp 4 tại trường tiểu học thị trấn Cái Tắc - Ảnh: Dân trí Vì thương các cháu, bà Võ Thị Khoa (65 tuổi, mẹ ruột chị Vấn) đưa mấy mẹ con về nhà nương tựa. Có bà ngoại trông nom cháu, chị Vấn yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi con. Chưa dừng lại đó, cuối năm 2022, chị phát hiện bị lao phổi, gan nhiễm độc, viêm dạ dày và tá tràng. Các căn bệnh hành hạ khiến cơ thể chị ngày một suy kiệt, cứ ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Từ đó chị không thể làm việc nặng, mọi sinh hoạt trông vào mẹ ruột. Giờ đây, người bà 65 tuổi là nguồn lao động chính. Còn chồng bà Khoa lớn tuổi cộng thêm đôi mắt bị cườm đá nên không thể làm việc.

Chị Vấn bật khóc tâm sự: Tôi không sợ cái chết mà chỉ sợ ngày mình không còn nữa thì lấy ai lo cho các con đây. Chúng đã mồ côi cha, nay mất thêm mẹ thì càng khổ. Người mẹ đơn thân chỉ sợ con cái sau này sẽ khổ vì mồ côi - Ảnh: Báo Dân trí Ông Sơn Ngọc Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Cái Tắc cho biết, gia đình chị Vấn thuộc hộ cận nghèo ở địa phương, hoàn cảnh rất khó khăn cần được cộng đồng giúp đỡ. Trước đó, nguồn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, gia đình chị Trần Thị Mỹ (36 tuổi, trú xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) lâm vào cảnh khốn khóa trăm bề. Khi chồng đột ngột qua đời vì bạo bệnh, lúc chị đang mang bầu 'một nách 2 con'. Bé trai sức khỏe kém, hàng tháng phải đi khám định kì nhưng từ ngày chồng mất, bé Ngô Trí Bảo Tú (5 tuổi, con trai riêng của chị Mỹ) không có tiền ra Hà Nội tái khám, chỉ mua thuốc uống điều trị hàng ngày. Chị Mỹ tâm sự: Anh ấy đi rồi, giờ tôi chỉ ước có sức khỏe để kiếm tiền nuôi con, đưa con đi điều trị và trả nợ. Đã nhiều tháng rồi tôi không có tiền đưa con tái khám. Chị Mỹ mong có sức khoẻ để chăm sóc cho đàn con bất hạnh - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

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