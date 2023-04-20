Riêng Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 o C, có nơi trên 40 độ như: Mường La (Sơn La) 42,2 o C; Sông Mã và Yên Châu (Sơn La) 41,3 o C; Tương Dương (Nghệ An) 40,3 o C; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 40,7 o C...

Dẫn tin từ Sài Gòn Giải Phóng, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cập nhật đầy đủ dữ liệu đến hết ngày 19/4 cho thấy, ở khu vực Tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 o C.

Hôm nay 20/4, Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 o C; có nơi trên 40 o C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 20-55%.

Đáng chú ý, độ ẩm không khí nhiều nơi chỉ còn 20% (mức bình thường là 90%). Do đó, người dân cảm nhận cái nóng hầm hập, nhất là ở miền Trung.

Hôm nay, Hà Nội và khu vực Đông Bắc bộ, đồng bằng sông Hồng vẫn mát. Nhưng dự báo từ ngày mai 21/4, vùng nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực Đông Bắc bộ và ngày 22/4 sẽ có nắng nóng diện rộng. Độ ẩm không khí giảm còn 45-65%.

Nắng nóng gây ảnh hưởng tới những người lao động ngoài trời - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/4. Từ ngày 24/4 nắng nóng dịu dần. Ở Nam bộ vẫn đang tiếp tục nắng nóng, nhưng cường độ và nền nhiệt dịu hơn so với miền Trung.

Dẫn tin từ Pháp luật TP.HCM, một đợt nắng nóng gay gắt đang quét qua nhiều khu vực ở châu Á, dẫn đến các trường hợp tử vong và khiến một số trường học phải đóng cửa, tờ The Guardian đưa tin ngày 19/4.

Nhà khí hậu học Maximiliano Herrera mô tả nhiệt độ cao bất thường của đợt nắng nóng tháng 4 là “tồi tệ nhất trong lịch sử châu Á”.

Tại Ấn Độ, đợt nắng nóng kỷ lục gần đây đã khiến các bang Bihar, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh và West Bengal phải phát cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao.

6 thành phố ở phía bắc và phía đông Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt trên 44°C, thủ đô Delhi có mức nhiệt 40,4°C hôm 18/4. Đợt nắng nóng dự kiến ​​sẽ kéo dài ít nhất là đến ngày 21/4.

Nhiệt độ cao ở Ấn Độ đã khiến một số bang phải đóng cửa trường học, trong khi 13 người chết và 8 người nhập viện do say nắng sau một sự kiện ngoài trời ở bang Maharashtra hôm 16/4.

Một tài xế taxi nghỉ ngơi trong thời tiết nắng nóng ở TP Kolkata (bang West Bengal, Ấn Độ) - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thủ hiến bang West Bengal - bà Mamata Banerjee cho biết bang này đã đóng cửa tất cả các trường học từ tuần này. Bà kêu gọi các trường tư thực hiện biện pháp tương tự vì nhiều trẻ em đã gặp các vấn đề về sức khỏe như đau đầu do nắng nóng.

Tại Bangladesh, nhiệt độ đã tăng vọt lên trên 40°C ở thủ đô Dhaka trong ngày 15/4, đánh dấu ngày nóng nhất trong 58 năm. Một quan chức của Bộ Môi trường nước này cho biết nếu nắng nóng không giảm, bộ sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiệt độ ở một số khu vực.

Tại Trung Quốc, truyền thông địa phương đưa tin nhiệt độ kỷ lục đã được quan sát ở nhiều nơi, bao gồm TP Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), TP Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), TP Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) và các khu vực khác thuộc vùng đồng bằng sông Dương Tử.

Cố đô Luang Prabang của Lào ghi nhận nhiệt độ 42,7°C trong tuần này - được cho là cao nhất trong lịch sử. Thủ đô Vientaine có nhiệt độ 41,4°C vào ngày 15/4 và cũng là ngày nóng nhất từ trước đến nay ở thành phố này.

Tại Thái Lan, thời tiết nóng bất thường khiến cơ quan y tế nước này phải đưa ra cảnh báo về sức khỏe. Thái Lan đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do say nắng.

Nhật cũng chứng kiến mức nhiệt trên 30°C tại nhiều khu vực. Tại Trung Á, các nước Kazakhstan, Turkmenistan và Uzbekistan cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường trong tháng này.