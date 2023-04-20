Hôm qua 19/4, tại Thành phố Cổ ở trung tâm Sanaa, thủ đô của Yemen đã xảy ra thảm họa giẫm đạp, khiến ít nhất 85 người đã thiệt mạng và 322 người khác bị thương.

Dẫn tin từ báo Gia đình và Xã hội, thảm họa xảy ra khi người dân chen lấn để nhận hỗ trợ tiền mặt do các thương gia tại địa phương phân phát trong một sự kiện được tổ chức mà không có sự phối hợp với chính quyền. Sự việc xảy ra hôm 19/4 tại Thành phố Cổ ở trung tâm Sanaa khi hàng trăm người tập trung tại sự kiện do các thương nhân tự tổ chức mà không có sự phối hợp với chính quyền địa phương. Đội ngũ y tế đã lập tức được triển khai tới hiện trường và đưa những người bị thương đến các bệnh viện ở thủ đô để điều trị.

Hiện hai thương gia liên quan vụ việc này đã bị bắt. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc này. Thủ đô Sanaa của Yemen - Ảnh: VOV Theo thông tin từ VOV, vụ giẫm đạp xảy ra vài ngày trước lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan. Ít nhất 85 người đã thiệt mạng và 322 người khác bị thương trong vụ việc này.

Lực lượng an ninh đã được triển khai quanh khu vực khi mọi người đổ xô đến hiện trường với hy vọng tìm được người thân nhưng bị cấm vào hiện trường. Các nhân chứng cho biết lực lượng Houthis đã bắn chỉ thiên nhằm kiểm soát đám đông, nhưng dường như đã trúng vào dây điện và khiến nó phát nổ. Điều này gây ra sự hoảng loạn và mọi người bắt đầu bỏ chạy. Thảm kịch dẫm đạp nhận tiền cứu trợ tại Yemen - Ảnh: Tạp chí Đầu tư tài chính Việt Nam Xung đột nổ ra ở Yemen từ cuối năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm nhiều phần lãnh thổ nước này, bao gồm cả thủ đô Sanaa. Liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu triển khai chiến dịch can thiệp vào Yemen từ tháng 3/2015 nhằm tìm cách đẩy lùi lực lượng Houthi, khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang sống lưu vong. Hơn 150.000 người đã thiệt mạng ở Yemen do xung đột, trong đó có hơn 14.500 thường dân. Nhiều năm giao tranh cũng đẩy Yemen đến bờ vực của nạn đói. Liên Hợp Quốc mô tả đây là một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, cho biết hơn 21,7 triệu người, tương đương 2/3 dân số Yemen, cần trợ giúp nhân đạo trong năm nay.

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