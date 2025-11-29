Bão số 15 và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng ra sao đến thời tiết TP.HCM?

Dự báo trong ngày và đêm nay (24 giờ tới), bão đi chậm theo hướng bắc với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ ít có khả năng thay đổi.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng 29/11, tâm bão số 15 đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 - 102km/h), giật cấp 13. Hiện bão đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 5 - 10km/h.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng đi theo hướng tây và cường độ suy yếu dần.

Đến 4h sáng 1-12, tâm bão ở cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 300km về phía đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đổi hướng và đi chậm theo hướng tây tây nam với tốc độ 3 - 5km/h, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Đến 4h sáng 2-12, tâm bão cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230km về phía đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Dự báo vị trí và hướng đi của bão số 15 và áp thấp nhiệt đới sáng sớm 29/11 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong hai đến ba ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và dịch chuyển ra phía Đông. Cơn bão số 15 hoạt động trên khu vực giữa biển Đông di chuyển hướng Tây Nam, sau đổi hướng Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, cường độ sẽ suy yếu dần.

Trong khi đó, cơn áp thấp nhiệt đới gần biển Đông ở vùng biển phía đông Malaysia di chuyển theo hướng Đông Bắc đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Gió Đông Bắc sau đó đổi hướng hoạt động với cường độ trung bình trên các vùng biển phía Nam.

Trong 3 đến 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, khoảng ngày 1-12 khả năng được tăng cường yếu lệch phía Đông, sau có khả năng tăng cường trở lại vào khoảng 2-12 đến 3-12.

Cơn bão số 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đổi hướng Tây và Tây Tây Nam di chuyển vào đất liền Nam Trung Bộ, cường độ suy yếu dần.

Những ngày tới, TP.HCM cần đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trong khi đó, cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động ở phía Nam biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, cường độ suy yếu dần. Gió đổi hướng với cường độ yếu đến trung bình, từ khoảng ngày 5-12 đến ngày 6-12 gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trở lại trên các vùng biển phía Nam.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân TP.HCM cần đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.