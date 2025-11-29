Kho hàng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội: Cảnh sát đục tường, leo mái tôn để dập lửa

Đời sống 29/11/2025 05:30

Ngày 28/11, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy kho hàng ở phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức cũ).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ cháy xảy ra vào lúc 15h ngày 28/11 tại kho hàng phụ tùng điện lạnh ô tô trong hẻm 90, Quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người đang làm việc bên trong kho. Khi phát hiện lửa bùng phát, họ hoảng loạn tìm cách thoát thân.

Người dân xung quanh và nhân viên tại kho nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ kho hàng rộng khoảng 400m2, tạo thành cột khói dày đặc, bốc cao, có thể nhìn thấy từ xa.

Vị trí kho hàng nằm trong hẻm nhỏ, sát khu dân cư nên có nguy cơ cháy lan sang các nhà lân cận. Do đó, người dân lo lắng, vội di dời tài sản giá trị ra ngoài.

Kho hàng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội: Cảnh sát đục tường, leo mái tôn để dập lửa - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Khu vực cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ, chứa nhiều vật liệu và thiết bị dễ cháy, khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Nhiều chiến sĩ cảnh sát phải bắc thang, leo qua mái nhà dân và đục tường để tạo lối tiếp cận đám cháy.

Kho hàng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội: Cảnh sát đục tường, leo mái tôn để dập lửa - Ảnh 2Kho hàng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội: Cảnh sát đục tường, leo mái tôn để dập lửa - Ảnh 3
Cảnh sát phải leo mái nhà dân để tiếp cận, phun nước dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khoảng 1 giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế, ngăn chặn kịp thời, không để lan sang nhà dân. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

Chiếc ô tô đang đậu trong garage ở phường Long Trường (TPHCM) bất ngờ bốc cháy. Các nhân viên dập lửa bất thành nên hợp sức đẩy phương tiện ra ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   Kho hàng cháy tin moi cháy nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Kho hàng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội: Cảnh sát đục tường, leo mái tôn để dập lửa

Kho hàng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội: Cảnh sát đục tường, leo mái tôn để dập lửa

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Không ngờ 5 thực phẩm đen sì ăn vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe

Không ngờ 5 thực phẩm đen sì ăn vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Cháu bé 5 tuổi tử vong dưới hồ nước phía sau dãy trọ tại TP.HCM

Cháu bé 5 tuổi tử vong dưới hồ nước phía sau dãy trọ tại TP.HCM

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp sẽ vươn mình thành phượng hoàng lửa, nhận lộc trời ban, hưởng vinh hoa phú quý

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp sẽ vươn mình thành phượng hoàng lửa, nhận lộc trời ban, hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/11/2025), 3 con giáp phát lộc phát tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền lương tăng cao, cuộc sống sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/11/2025), 3 con giáp phát lộc phát tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền lương tăng cao, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/11/2025), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi

Cuối ngày hôm nay (29/11/2025), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể 'sốc ngất' đòi 'hủy hôn' ngay lập tức

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể 'sốc ngất' đòi 'hủy hôn' ngay lập tức

Tâm sự gia đình 9 giờ 1 phút trước
Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc

Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc

Tâm sự gia đình 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 29/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 29/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/11/2025, 3 con giáp mọi bề suôn sẻ, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/11/2025, 3 con giáp mọi bề suôn sẻ, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ Vinh Hoa Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháu bé 5 tuổi tử vong dưới hồ nước phía sau dãy trọ tại TP.HCM

Cháu bé 5 tuổi tử vong dưới hồ nước phía sau dãy trọ tại TP.HCM

Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

79 công nhân và học sinh ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, có 2 ca sốc phản vệ

79 công nhân và học sinh ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, có 2 ca sốc phản vệ

Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong

Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong

Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa

Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa