Rơi từ sân thượng chung cư, người phụ nữ tử vong thương tâm

Đời sống 29/11/2025 10:28

Ngày 29/11, Công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ một người phụ nữ tử vong, nghi rơi từ sân thượng chung cư trên đường Phan Huy Ích.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ 30 ngày 29/11, người dân sống tại chung cư Phúc Yên phát hiện một phụ nữ rơi từ tầng thượng của tòa nhà xuống đất.

Khi cư dân và bảo vệ chung cư Phúc Yên đến kiểm tra, người phụ nữ này đã tử vong.

Qua ghi nhận ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu đa chấn thương trên cơ thể.

Rơi từ sân thượng chung cư, người phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng công an và y tế nhanh chóng có mặt, triển khai công tác bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước khám nghiệm.

Đến hơn 8h15, khu vực xảy ra vụ việc vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra, lấy lời khai nhân chứng và thu thập chứng cứ.

 

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là phụ nữ hơn 35 tuổi.

Kho hàng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội: Cảnh sát đục tường, leo mái tôn để dập lửa

Kho hàng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội: Cảnh sát đục tường, leo mái tôn để dập lửa

Ngày 28/11, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy kho hàng ở phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức cũ).

TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Vụ thẩm mỹ viện Mailisa: Từ nhân viên bưng bê đến bà chủ bị thu giữ 100 'sổ đỏ', 300 cây vàng...

Thông tin MỚI vụ nam tài xế xe tải tông 2 ông cháu tử vong

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ

Giá vàng hôm nay, ngày 29/11/2025: Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, tiến sát 155 triệu đồng

Bão số 15 và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng ra sao đến thời tiết TP.HCM?

Phẫn nộ người đàn ông hành hung nữ nhân viên y tế khi làm thủ tục nhập viện cho bố

81 máy bay Airbus phải thay khẩn cấp phần mềm: Các chuyến bay có hoãn, hủy?

