Ngày 29/11, Công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ một người phụ nữ tử vong, nghi rơi từ sân thượng chung cư trên đường Phan Huy Ích.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ 30 ngày 29/11, người dân sống tại chung cư Phúc Yên phát hiện một phụ nữ rơi từ tầng thượng của tòa nhà xuống đất.

Khi cư dân và bảo vệ chung cư Phúc Yên đến kiểm tra, người phụ nữ này đã tử vong.

Qua ghi nhận ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu đa chấn thương trên cơ thể.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng công an và y tế nhanh chóng có mặt, triển khai công tác bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước khám nghiệm.

Đến hơn 8h15, khu vực xảy ra vụ việc vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra, lấy lời khai nhân chứng và thu thập chứng cứ.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là phụ nữ hơn 35 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/roi-tu-san-thuong-chung-cu-nguoi-phu-nu-tu-vong-thuong-tam-747579.html