Công an đang xác minh làm rõ clip người phụ nữ bày bán hoa quả lấn chiếm lòng lề đường tranh cãi gay gắt, ẩu đả với tài xế ô tô.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ẩu đả giữa chủ cửa hàng hoa quả và tài xế ô tô khiến dư luận chú ý. Cụ thể nội dung đoạn clip, chiếc ô tô 4 chỗ màu đen dừng lại con ngõ nhỏ, phía đối diện quầy bán hoa quả để 4 người phụ nữ bước xuống xe và lấy đồ đạc trong cốp. Tài xế và người phụ nữ bán hoa quả xảy ra cãi vã khi tài xế dừng xe khoảng 2 phút . Trong lúc cãi vã, tài xế nhặt một loại quả tại quầy ném thẳng vào chủ cửa hàng. Người phụ nữ bán hoa quả cũng đáp lại bằng cách cầm một loại quả ném trả. Đỉnh điểm, hai người đã lao vào ẩu đả, tài xế tát vào mặt và túm tóc người bán hoa quả.

Mọi người xung quanh can ngăn, tài xế lên xe một mình rời đi, người phụ nữ bán hàng quay ra hành hung những người phụ nữ đi cùng xe ô tô. Cộng đồng mạng đồng loạt lên án hành vi đánh phụ nữa của tài xế, một số cũng không đồng tình khi người phụ nữ bày bán trái cây lấn chiếm vỉa hè

Ngày 11/4, theo thông tin từ VTC News, đại diện UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh clip tài xế ô tô ẩu đả với người phụ nữ bán trái cây ở khu đô thị Linh Đàm. Vị này cho biết, sẽ làm rõ hành vi của hai bên, đặc biệt là hành vi hành hung người khác: "UBND phường Hoàng Liệt đã có văn bản, giao công an phường chỉ đạo, xác minh và xử lý". Tài xế ô tô và chủ cửa hàng trái cây xô xát, lao vào ẩu đả. (Ảnh cắt từ clip). Trả lời báo Thanh niên, đại diện UBND P.Hoàng Liệt cho biết đơn vị đang xác minh clip tài xế ô tô ẩu đả với người phụ nữ bán hoa quả trên địa bàn phường. "Chúng tôi sẽ làm rõ hành vi của hai bên, đặc biệt là hành vi hành hung người khác", đại diện UBND P.Hoàng Liệt nói và cho hay, đơn vị đã có văn bản giao công an phường xác minh, xử lý. Về việc người phụ nữ bán hoa quả lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đại diện UBND P.Hoàng Liệt thông tin trong ngày 11.4, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng liên ngành, chủ cửa hàng này và những người lấn chiếm vỉa hè vội vàng thu dọn đồ, rời đi.

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