Nghệ An: Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh trọng thương vào giờ ra chơi

Đời sống 10/04/2023 12:03

Mâu thuẫn trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 7 ở huyện Đô Lương (Nghệ An) bị bạn đánh trọng thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngày 10/4, ông Nguyễn Tất Tây - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đô Lương, cho biết cơ quan chức năng đang xác minh vụ học sinh đánh nhau, khiến một em bị trọng thương.

Theo báo cáo của Trường THCS Đội Cung (huyện Đô Lương), vụ việc xảy ra vào khoảng 8h55 ngày 7/4. Cụ thể, trong giờ ra chơi tiết học thứ 2, em Nguyễn Trọng Q. (lớp 7D) xảy ra mâu thuẫn với em Nguyễn Văn T. (lớp 7E). Em Q. đã đánh vào vùng trán khiến em T. chấn thương sọ não. 

Nghệ An: Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh trọng thương vào giờ ra chơi - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra vụ việc: Ảnh: VietNamNet 

Ngay sau đó, em T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu, rồi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Do tình trạng quá nặng, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội). Em trải qua  cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ. Hiện, nam sinh tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Thầy Tây cho biết thêm sau khi xảy ra sự việc, phòng GD-ĐT huyện đã chỉ đạo nhà trường tập trung hỗ trợ đưa học sinh bị thương đi cấp cứu. Cả 2 em đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Nhà trường đã vận động toàn nhà trường, cán bộ, nhân viên phòng GD-ĐT ủng hộ vật chất để tập trung chữa trị cho học sinh. 

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