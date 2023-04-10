Tránh xe máy, ô tô khách gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 khiến 3 thương vong, ùn ứ kéo dài

Đời sống 10/04/2023 11:50

Khoảng 7h ngày 10/4, ô tô khách đang lưu thông trên quốc lộ 1 bất ngờ xảy ra va chạm khiến 3 người thương vong, các phương tiện hư hỏng nặng chiếm hết làn đường gây ùn ứ kéo dài

Theo thông tin Pháp luật, khoảng 7h sáng nay (10/4), ô tô khách 63K-2160 lưu thông trên quốc lộ 1, hướng đi từ TP.HCM về miền Tây. Đến đoạn thuộc qua địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện phía trước đường có phương tiện xe máy đang lưu thông và bất ngờ chuyển hướng. Tài xế nhanh chóng điều khiển phương tiện né tránh, chiếc xe tiếp tục lao tới tông đổ ngả dải phân cách và gãy 1 trụ đèn chiếu sáng rồi nằm ngang trên đường.

Tránh xe máy, ô tô khách gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 khiến 3 thương vong, ùn ứ kéo dài - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp luật

Theo đó, xe buýt 63B-021.55 đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trờ tới không xử lý kịp tình huống nên va chạm vào xe khách 63K-2160.

Cú tông mạnh khiến xe này bị quay đầu về hướng ngược lại, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng và làm ba người đi trên hai phương tiện bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, hai phương tiện nằm chiếm hết một làn đường trên quốc lộ khiến nhiều phương tiện lưu thông bị ùn ứ kéo dài.

Tránh xe máy, ô tô khách gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 khiến 3 thương vong, ùn ứ kéo dài - Ảnh 2

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông. Ảnh: Pháp luật

Sau khi tiếp nhận thông báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động xe cứu hộ đi ngược chiều trên quốc lộ để nhanh chóng tiếp cận hiện trường và điều tiết giao thông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, VOV đưa tin, Khoảng 18h30 tối 4/4, xe mô tô 2 bánh mang biển kiểm soát 63B2-316.54 do anh Dương Bảo Ch. (SN 1995, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy) lưu thông trên tỉnh lộ 865. Khi phương tiện này chạy đến đoạn qua ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè (Tiền Giang) bất ngờ va chạm xe ô tô đưa rước công nhân mang biển kiểm soát 51B-117.49 do ông Dương Thanh H. điều khiển đi từ hướng huyện Tân Phước (Tiền Giang) về tỉnh Đồng Tháp. Vụ va chạm này làm ông Dương Bảo Ch. và xe máy ngã trên mặt đường. Ông Ch. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Cái Bè nhưng đã tử vong sau đó vì chấn thương đầu và đứt động mạch.

Tránh xe máy, ô tô khách gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 khiến 3 thương vong, ùn ứ kéo dài - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV
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