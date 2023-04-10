Sáng 21/3, em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, cùng học lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Ngọc B, huyện Định Quán nhặt được giỏ xách bên trong có nhiều tiền mặt và nữ trang trị giá hơn 100 triệu đồng ở khuôn viên trường
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Theo thông tin Báo Nhân dân, sáng 10/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Trần Quang Tú và Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Đồng Nai Thái Bình Dương đã trao Bằng khen đột xuất kèm theo tiền thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tặng hoa cho 2 em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, học sinh lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Ngọc B, huyện Định Quán.
Trước đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã tặng Giấy khen đột xuất, cùng máy tính bảng cho 2 em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ.
Thông tin ban đầu, sáng 21/3, em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, cùng học lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Ngọc B, huyện Định Quán đến lớp thì nhặt được giỏ xách trong khuôn viên trường. Khi mở ra, các em phát hiện bên trong giỏ xách có tiền mặt và nữ trang trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngay sau đó, Trâm và Kỳ mang giỏ xách trên giao cho thầy tổng phụ trách Đội để tìm trả lại người đánh mất.
Đến khoảng 9 giờ cùng ngày (21/3), bà H.T.T.A, ngụ ấp 1, xã Phú Ngọc là phụ huynh 1 học sinh của trường đã liên hệ nhận lại tài sản.
Đây là những hành động đẹp, có sức lan tỏa trong cộng đồng cần được nhân rộng, xứng đáng là tấm gương sáng để các học sinh học tập.