Khen thưởng 2 học sinh tiểu học nhặt được trăm triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Đời sống 10/04/2023 10:39

Sáng 21/3, em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, cùng học lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Ngọc B, huyện Định Quán nhặt được giỏ xách bên trong có nhiều tiền mặt và nữ trang trị giá hơn 100 triệu đồng ở khuôn viên trường

Theo thông tin Báo Nhân dân, sáng 10/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Trần Quang Tú và Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Đồng Nai Thái Bình Dương đã trao Bằng khen đột xuất kèm theo tiền thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tặng hoa cho 2 em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, học sinh lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Ngọc B, huyện Định Quán.

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Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Trần Quang Tú và Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Đồng Nai Thái Bình Dương trao tặng Bằng khen và hoa cho 2 em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ. Ảnh: Báo Nhân dân

Trước đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã tặng Giấy khen đột xuất, cùng máy tính bảng cho 2 em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ.

Thông tin ban đầu, sáng 21/3, em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, cùng học lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Ngọc B, huyện Định Quán đến lớp thì nhặt được giỏ xách trong khuôn viên trường. Khi mở ra, các em phát hiện bên trong giỏ xách có tiền mặt và nữ trang trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngay sau đó, Trâm và Kỳ mang giỏ xách trên giao cho thầy tổng phụ trách Đội để tìm trả lại người đánh mất.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày (21/3), bà H.T.T.A, ngụ ấp 1, xã Phú Ngọc là phụ huynh 1 học sinh của trường đã liên hệ nhận lại tài sản.

Trước đó, Báo Tiền Giang từng thông tin, ngày 23/5/2022, trên đường đi đến nhà bạn để học nhóm 02 em Trần Văn Khánh Duy, học sinh lớp 72  và em Trần Nguyễn Minh Đan, học sinh lớp 84, Trường Trung học cơ sở Hậu Mỹ Trinh đã phát hiện và nhặt một chiếc ví rơi tại đoạn Cầu Đập Lớn, thuộc ấp Mỹ Tường A, xã Hậu Mỹ Trinh. Qua kiểm tra, 02 em phát hiện trong trong ví có 8,6 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân của người đánh rơi nên hai em đã nhanh chóng liên hệ với cô Hiệu trưởng, sau đó cùng đến Công an xã Hậu Mỹ Trinh để trình báo giao nộp, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại. Đến chiều cùng ngày, chị Đinh Thị Hoa đã nhận lại được đầy đủ số tài sản đã đánh rơi từ Công an xã Hậu Mỹ Trinh. Sau đó, Trường Trung học cơ sở Hậu Mỹ Trinh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Lễ tuyên dương học sinh có việc làm tốt nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

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Trao giấy khen cho em Trần Văn Khánh Duy và Trần Nguyễn Minh Đan. Ảnh: Báo Tiền Giang

 

Đây là những hành động đẹp, có sức lan tỏa trong cộng đồng cần được nhân rộng, xứng đáng là tấm gương sáng để các học sinh học tập.

 

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