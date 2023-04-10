Kinh hoàng: Con trai dùng súng bắn người tình của mẹ nuôi

Đời sống 10/04/2023 09:47

Người đàn ông bị con nuôi của người tình bắn 4 phát đạn vào đùi, sau khi níu kéo tình cảm bất thành.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Đưa Tin, ngày 10/4, Công an thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh đang xác minh vụ dùng súng gây thương tích xảy ra tại phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành.

Theo thông tin, ông Võ Văn Th., 44 tuổi, ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành và bà Lê Kim D., 45 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng có quan hệ tình cảm và sống chung tại một phòng trọ ở thị xã Hoà Thành từ đầu năm 2022.

Do ông Th. hay ghen tuông nên hai người thường xảy ra cãi vã. Ông nhiều lần đánh bà D. dẫn đến chia tay.

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Hung khí của Lộc. Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 5-4, ông Th gọi điện thoại cho bà Dung hẹn gặp để hàn gắn tình cảm. Bà Dung không đồng ý nên ông đe doạ sẽ đánh hoặc giết nếu bà D chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Ông cũng cảnh báo nếu bà về phòng trọ sẽ có chuyện.

Lo sợ bị đánh, bà D gọi điện cho con trai nuôi là Nguyễn Hoàng Lộc (26 tuổi, ngụ thị xã Hoà Thành) đến phòng trọ để ngăn cản nếu ông Th đến đánh bà.

Lộc rủ thêm một người bạn đi cùng và mang theo một khẩu súng bắn đạn nhựa.

Tại phòng trọ, khi ông Th và bà D cãi nhau, Lộc rút súng bắn 4 phát vào người ông, gây thương tích.

Lộc sau đó đến Công an phường Long Thành Bắc trình diện và giao nộp khẩu súng.

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