Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an huyện Lộc Hà xác định được 8 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên gồm: T.V.V, T.P.H (đều SN 2008, cùng trú tại TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà), T.C.C (SN 2008, trú tại TDP Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà); T.V.P (SN 2008), P.Q.H (SN 2007), P.M.T (SN 2008), L.V.S (SN 2008), T.Q.H (SN 2008) đều trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Theo thông tin Báo Hà Tĩnh, khoảng 20h30 phút ngày 6/4/2023, Tổ CSGT Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Tổ tuần tra 256 - Công an Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự ATGT tại Km4 + 200 QL281 thuộc địa bàn xã Thạch Châu thì một nhóm thanh thiếu niên (8 đối tượng) sử dụng xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng, thách thức lực lượng tuần tra và đâm thẳng vào chốt lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã và đang triệu tập các thanh thiếu niên lên làm việc, đồng thời tạm giữ 3 phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó Cục cảnh sát giao thông thông tin, ngày 5/4, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an thành phố Yên Bái cho biết đã làm rõ 11 phương tiện và 20 học sinh chỉ từ 14 đến dưới 18 tuổi, học các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, người điều khiển và người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cá biệt còn một số phương tiện không gắn BKS gây mất ATGT. Tương tự, khoảng 23h25 ngày 4/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn T.P Yên Bái, lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và bắt nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây náo loạn trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.