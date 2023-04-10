Đắk Lắk triệt phá đường dây mua bán hàng chục cô gái phục vụ quán Karaoke

Đời sống 10/04/2023 10:40

Sáng 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán nhiều cô gái từ nhiều tỉnh về TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ tại các quán Karaoke, quán nhậu. Đồng thời, lực lượng công an giải cứu được 11 cô gái

Theo thông tin Người lao động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện tụ điểm chuyên chăn dắt các cô gái tại 1 khu nhà trọ trên đường Đặng Thái Thân (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) và nhóm tay chân gồm: Hà Văn Minh (19 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Nguyễn Văn Lâm (34 tuổi) và Võ Trường Công (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Đắk Lắk triệt phá đường dây mua bán hàng chục cô gái phục vụ quán Karaoke - Ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa và những người liên quan tại cơ quan công an. 

Ảnh: Người lao động

Tiếp tục từ lời khai của đối tượng Hoa và các nạn nhân, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ được đối tượng Nguyễn Liêm (27 tuổi) và Nguyễn Ngọc Ảnh (23 tuổi) cùng ngụ tỉnh Phú Yên.

Đắk Lắk triệt phá đường dây mua bán hàng chục cô gái phục vụ quán Karaoke - Ảnh 2
2 đối tượng Nguyễn Liêm và Nguyễn Ngọc Ảnh được di lý từ Bình Dương về Đắk Lắk phục vụ điều tra. Ảnh: Người lao động

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Liêm khai nhận đã bán 3 cô gái cho đối tượng Hoa. Các cô gái này đến từ nhiều tỉnh, thành như: Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng Nai, Sơn La, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Nông và các huyện của tỉnh Đắk Lắk. 

Báo Lao động cho biết thêm, tại cơ quan công an, đối tượng Hoa khai nhận, sau khi mua các cô gái, Hoa sẽ yêu cầu viết giấy nợ và hàng ngày đi làm về phải chia 50% số tiền nhận được cho Hoa. 

Sau đó, lực lượng công an giải cứu được 11 cô gái thì nhóm tay chân của Hoa đã dẫn 7 cô gái còn lại đến một chòi rẫy vắng ở xã Ea Sin (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi một nạn nhân, số còn lại là mua bán người.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

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