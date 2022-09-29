Vinamilk đồng hành cùng hơn 2.000 người cao tuổi thủ đô nhân ngày Quốc tế người cao tuổi

Không khí tươi vui và sôi động tại khu vực Hồ Gươm với các màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh đẹp mắt của người cao tuổi

Tại ngày hội này, người dân thủ đô đã có dịp chứng kiến những màn đồng diễn của hơn 2.000 hội viên Hội Sức khoẻ ngoài trời người trung cao tuổi thành phố Hà Nội (Hội SKNT người TCT TP.Hà Nội). Những động tác mềm mại nhưng khoẻ khoắn kết hợp với thần thái tươi tắn của người cao tuổi đã làm cho các màn đồng diễn thêm ấn tượng. Xem các tiết mục trên ít ai nghĩ rằng các diễn viên, vũ công đều đã ở độ tuổi U70, U80.

Việc rèn luyện sức khỏe đều đặn kết hợp với dinh dưỡng hợp lý đã giúp cho cộng đồng người cao tuổi duy trì được cơ thể dẻo dai; các động tác thuần thục và khỏe khoắn.

Đối với hầu hết mọi người, kể từ độ tuổi trung niên, những thay đổi về thể chất, tâm lý diễn ra ngày càng nhanh, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống. Vì vậy, các hoạt động khuyến khích rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống tinh thần thường có ý nghĩa rất quan trọng với sức khỏe thể chất, tinh thần của người trung niên và đặc biệt là người cao tuổi. Thông qua các bài tập vận động, dưỡng sinh với bạn bè đồng niên, người cao tuổi sẽ có điều kiện tập luyện để cơ thể thêm dẻo dai, tinh thần minh mẫn, phấn chấn hơn, và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống thêm trọn vẹn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ của Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk đã trực tiếp thăm khám cho người cao tuổi, chia sẻ các phương pháp hữu ích giúp phòng tránh những căn bệnh thường gặp như huyết áp, tim mạch, tiểu đường…, đồng thời tư vấn cách ăn uống, chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức đề kháng và giảm mệt mỏi, nhất là vào những thời điểm chuyển mùa như hiện nay. Ngoài ra, người cao tuổi cũng được sử dụng thử những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk tại chương trình.

Các bác sĩ của trung tâm dinh dưỡng Vinamilk đo khám, tư vấn sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi tham gia chương trình

Bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội SKNT người TCT TP.Hà Nội cho biết: “Hội SKNT người TCT TP.Hà Nội là chỗ dựa vững chắc cho người trung - cao tuổi, có tổ chức chặt chẽ rộng khắp ở các quận, huyện, phường, xã và thôn xóm. Để hỗ trợ người cao tuổi sống khoẻ mạnh, khắc phục bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, Hội có Ban huấn luyện nghiên cứu và đưa ra một hệ thống bài tập, phương pháp đa dạng và thích hợp với sức khoẻ lớp người trung cao tuổi... Bên cạnh đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp như Vinamilk thông qua các hoạt động chăm sóc, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cũng đã giúp cho Hội có thêm nguồn lực để có thể triển khai thêm nhiều hoạt động bổ ích, lan tỏa được tinh thần sống khỏe, lạc quan đến người trung-cao tuổi thủ đô và cũng như cả nước.”

Theo ông Vũ Tuấn Khang, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc - công ty Vinamilk, thì thực tế đã cho thấy, nếu kiên trì rèn luyện sức khỏe, áp dụng chế độ dinh dưỡng tốt và chú ý khám sức khỏe định kỳ, người cao tuổi hoàn toàn có được một cuộc sống khỏe mạnh, tuổi thọ ngày càng kéo dài hơn.

“Là công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, Vinamilk mong rằng sẽ luôn là người bạn tin cậy cùng các cô chú trong việc chăm sóc sức khỏe, vun đắp thanh xuân, bằng chính những nỗ lực cao nhất của mình bằng việc không ngừng mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt như Sure Prevent Gold, Sure Diecerna hay Kenko Haru. Đây là những sản phẩm ưu việt với chất lượng quốc tế sẽ góp phần hỗ trợ người cao tuổi ngày càng nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe để sống khoẻ, sống yêu đời mỗi ngày”, đại diện Vinamilk chia sẻ thêm.

Ông Vũ Tuấn Khang (ngoài cùng bên phải) - đại diện công ty Vinamilk nhận hoa từ Ban tổ chức

Hoạt động đồng hành cùng “Chương trình đồng diễn Thể dục Dưỡng sinh cho người cao tuổi” tại Hà Nội chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 năm nay là 1 trong chuỗi các hoạt động được Vinamilk đồng hành cùng các hội người cao tuổi trên cả nước trong năm 2022 nhằm lan tỏa tinh thần “Sống khỏe, sống thanh xuân”. Tính đến nay, chương trình này đã đến được với hơn 500.000 người cao tuổi cả nước.

Với mong muốn chăm sóc cho người cao tuổi cả về thể chất lẫn tinh thần, Vinamilk sẽ đồng hành cùng các Hội, ban ngành để tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới.