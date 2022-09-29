Vinamilk đồng hành cùng hơn 2.000 người cao tuổi thủ đô nhân ngày Quốc tế người cao tuổi

Dinh dưỡng 29/09/2022 09:32

Ngày 25/09/2022, nhằm chào mừng ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi Hà Nội đã phối hợp cùng Sở Văn Hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chương trình đồng diễn Thể dục Dưỡng sinh cho người cao tuổi. Chương trình có sự tham gia đồng hành của Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk và các nhãn hàng Sure Prevent Gold, Kenko Haru và Sure Diecerna, nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần “Sống khỏe, sống thanh xuân” đến người cao tuổi thủ đô và cả nước.

 

 

 

Không khí tươi vui và sôi động tại khu vực Hồ Gươm với các màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh đẹp mắt của người cao tuổi

Tại ngày hội này, người dân thủ đô đã có dịp chứng kiến những màn đồng diễn của hơn 2.000 hội viên Hội Sức khoẻ ngoài trời người trung cao tuổi thành phố Hà Nội (Hội SKNT người TCT TP.Hà Nội). Những động tác mềm mại nhưng khoẻ khoắn kết hợp với thần thái tươi tắn của người cao tuổi đã làm cho các màn đồng diễn thêm ấn tượng. Xem các tiết mục trên ít ai nghĩ rằng các diễn viên, vũ công đều đã ở độ tuổi U70, U80.

Việc rèn luyện sức khỏe đều đặn kết hợp với dinh dưỡng hợp lý đã giúp cho cộng đồng người cao tuổi duy trì được cơ thể dẻo dai; các động tác thuần thục và khỏe khoắn. 

Đối với hầu hết mọi người, kể từ độ tuổi trung niên, những thay đổi về thể chất, tâm lý diễn ra ngày càng nhanh, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống. Vì vậy, các hoạt động khuyến khích rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống tinh thần thường có ý nghĩa rất quan trọng với sức khỏe thể chất, tinh thần của người trung niên và đặc biệt là người cao tuổi. Thông qua các bài tập vận động, dưỡng sinh với bạn bè đồng niên, người cao tuổi sẽ có điều kiện tập luyện để cơ thể thêm dẻo dai, tinh thần minh mẫn, phấn chấn hơn, và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống thêm trọn vẹn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ của Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk đã trực tiếp thăm khám cho người cao tuổi, chia sẻ các phương pháp hữu ích giúp phòng tránh những căn bệnh thường gặp như huyết áp, tim mạch, tiểu đường…, đồng thời tư vấn cách ăn uống, chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức đề kháng và giảm mệt mỏi, nhất là vào những thời điểm chuyển mùa như hiện nay. Ngoài ra, người cao tuổi cũng được sử dụng thử những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk tại chương trình.

Các bác sĩ của trung tâm dinh dưỡng Vinamilk đo khám, tư vấn sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi tham gia chương trình 

Bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội SKNT người TCT TP.Hà Nội cho biết: “Hội SKNT người TCT TP.Hà Nội là chỗ dựa vững chắc cho người trung - cao tuổi, có tổ chức chặt chẽ rộng khắp ở các quận, huyện, phường, xã và thôn xóm. Để hỗ trợ người cao tuổi sống khoẻ mạnh, khắc phục bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, Hội có Ban huấn luyện nghiên cứu và đưa ra một hệ thống bài tập, phương pháp đa dạng và thích hợp với sức khoẻ lớp người trung cao tuổi... Bên cạnh đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp như Vinamilk thông qua các hoạt động chăm sóc, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cũng đã giúp cho Hội có thêm nguồn lực để có thể triển khai thêm nhiều hoạt động bổ ích, lan tỏa được tinh thần sống khỏe, lạc quan đến người trung-cao tuổi thủ đô và cũng như cả nước.”

Theo ông Vũ Tuấn Khang, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc - công ty Vinamilk, thì thực tế đã cho thấy, nếu kiên trì rèn luyện sức khỏe, áp dụng chế độ dinh dưỡng tốt và chú ý khám sức khỏe định kỳ, người cao tuổi hoàn toàn có được một cuộc sống khỏe mạnh, tuổi thọ ngày càng kéo dài hơn.

Là công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, Vinamilk mong rằng sẽ luôn là người bạn tin cậy cùng các cô chú trong việc chăm sóc sức khỏe, vun đắp thanh xuân, bằng chính những nỗ lực cao nhất của mình bằng việc không ngừng mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt như Sure Prevent Gold, Sure Diecerna hay Kenko Haru. Đây là những sản phẩm ưu việt với chất lượng quốc tế sẽ góp phần hỗ trợ người cao tuổi ngày càng nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe để sống khoẻ, sống yêu đời mỗi ngày”, đại diện Vinamilk chia sẻ thêm.

Ông Vũ Tuấn Khang (ngoài cùng bên phải) - đại diện công ty Vinamilk nhận hoa từ Ban tổ chức  

Hoạt động đồng hành cùng “Chương trình đồng diễn Thể dục Dưỡng sinh cho người cao tuổi” tại Hà Nội chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 năm nay là 1 trong chuỗi các hoạt động được Vinamilk đồng hành cùng các hội người cao tuổi trên cả nước trong năm 2022 nhằm lan tỏa tinh thần “Sống khỏe, sống thanh xuân”. Tính đến nay, chương trình này đã đến được với hơn 500.000 người cao tuổi cả nước.

Với mong muốn chăm sóc cho người cao tuổi cả về thể chất lẫn tinh thần, Vinamilk sẽ đồng hành cùng các Hội, ban ngành để tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới. 

Hoa chuối và những món ngon dân dã, ai ăn cũng mê!

Hoa chuối và những món ngon dân dã, ai ăn cũng mê!

Hoa chuối là món ăn dân dã được rất nhiều người ưa thích bởi vị ngon và tác dụng đối với sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu hoa chuối nấu gì ngon qua bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   DINH DƯỠNG SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng