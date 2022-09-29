Hoa chuối và những món ngon dân dã, ai ăn cũng mê!

Cụ thể, theo các chuyên gia, hoa chuối khá giàu chất xơ, protein và axit béo không bão hòa, đồng thời cũng sở hữu hàm lượng cao vitamin E cùng các flavonoid,...vô cùng cần thiết cho sức khỏe con người.

Hoa chuối (còn gọi là bắp chuối ) là một nguyên liệu đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các quốc gia Đông Nam Á. Loại nguyên liệu này thường được biết đến phổ biến nhất khi có thể chế biến ra những món ăn thơm ngon, nhưng thành phần dinh dưỡng và những công dụng “thần kỳ” mà nó mang lại có thể khiến bất cứ ai bất ngờ không thôi đấy!

Không chỉ vậy, hoa chuối còn mang lại những công hiệu hữu ích khác như: hỗ trợ giảm huyết áp, điều trị thiếu máu, cải thiện chức năng của thận, giải quyết các vấn đề về tiêu hóa,...và còn là một thực phẩm an toàn cho người mắc bệnh tiểu đường nữa.

Y học hiện đại cũng đã chứng minh, hoa chuối là một trong những thực phẩm “vàng” cho tử cung phụ nữ. Thực phẩm này cung cấp sắt, đồng và canxi, những thành phần giúp tăng cường sức khỏe thành tử cung, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề viêm nhiễm. Không chỉ vậy, với các chị em phụ nữ, hoa chuối còn có công dụng giúp điều hòa kinh nguyệt, tăng tiết sữa và chống lão hóa da nữa đấy!

Nhưng chế biến hoa chuối thế nào cho dinh dưỡng mà vẫn mang lại hương vị thơm ngon khó cưỡng. Hãy cùng khám phá ngay thực đơn thơm ngon được chế biến từ hoa chuối nhé!

Các món ngon dinh dưỡng và hấp dẫn từ hoa chuối

1. Nộm hoa chuối tai heo

Là món ăn khai vị với vị chua nhẹ, cay, giòn, ngọt, nộm hoa chuối tai lợn chắc chắn sẽ khiến bữa cơm hoặc bữa tiệc gia đình trở nên vô cùng hấp dẫn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Hoa chuối: 1 cái

Tai lợn: 1 cái

Cà rốt bào sợi, giá đỗ

Đậu phộng; Chanh, ớt, tỏi (băm nhỏ)

Nước cốt chanh, ớt đỏ băm nhỏ

Rau thơm các loại

Gia vị: đường, nước mắm, bột ngọt.

Các bước tiến hành làm nộm hoa chuối tai heo giòn ngon tại nhà

- Hoa chuối mang đi rửa sạch, thái lát mỏng. Bạn nên ngâm hoa chuối với một ít nước cốt chanh trong chậu nước để hoa chuối không bị đen.

- Tai lợn mang đi vệ sinh bằng cách rửa sạch với nước muối rồi đem luộc chín, thái mỏng.

- Đậu phộng rang chín, xát bỏ vỏ.

- Các loại rau thơm mang rửa sạch rồi thái nhỏ tầm 1 cm.

- Sau khi ngâm bớt nhựa, bạn vớt hoa chuối ra rổ để chúng thật ráo nước rồi cho vào một chiếc thau lớn.

Lần lượt cho hoa chuối, cà rốt, giá đỗ vào thau

Lần lượt cho các nguyên liệu khác như cà rốt, giá đỗ, tai lợn vào trộn đều. Trộn nước cốt chanh, đường theo tỷ lệ 1:1, thêm 1 ít bột ngọt, hòa tan, với một ít tỏi, ớt, đổ hỗn hợp vào thau đồ trộn, cuối cùng cho rau thơm vào trộn đều lần cuối.

Cho thêm tai lợn vào trộn đều

Để yên nộm hoa chuối trong 15 phút rồi múc ra dĩa, rắc đậu phộng lên trên là món ăn đã được hoàn tất.

Nộm hoa chuối tai lợn là món ăn khai vị với vị chua nhẹ, cay, giòn, ngọt

2. Cá chạch nấu canh hoa chuối

Nếu được hỏi hoa chuối nấu canh gì ngon thì món ăn dưới đây sẽ là gợi ý tuyệt hảo cho thực đơn quây quần của gia đình vào dịp cuối tuần đấy!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Hoa chuối: 1 cái

Cá chạch: 300g

Thịt ba chỉ: 200g

Nghệ, hành hoa, hạt nêm, rau răm, lá lốt, tía tô, ớt, cà chua, mẻ (có thể thay bằng me, chanh..), hành khô, tiêu.

Cá chạch tươi ngon, dinh dưỡng!

Các bước tiến hành thực hiện cá chạch nấu canh hoa chuối:

- Cho muối vào cá chạch bóp kỹ cho sạch hết nhớt. Cắt bỏ đầu, đuôi, móc bỏ ruột, rửa sạch, để thật ráo nước rồi ướp cá cùng với 2 thìa hạt nêm, tiêu, ớt thái lát, vài miếng cà chua bổ quả cau.

- Nghệ mang đi giã nhỏ, lọc lấy nước cốt.

- Mẻ cũng đem lọc, lấy 1 bát con nước (tuỳ khẩu vị thích chua nhiều hay ít).

- Thịt ba chỉ rửa sạch, để ráo và thái miếng mỏng vừa ăn.

- Sơ chế hoa chuối bằng cách bóc bỏ phần vỏ già bên ngoài, thái lát thật mỏng và cho chúng vào chậu nước có pha nước cốt chanh hoặc giấm vào ngâm để hoa chuối không bị đen.

- Thịt ba chỉ cho vào chảo dầu có hành khô phi thơm, xào đến khi thịt săn lại thì cho tiếp cà chua vào đảo đều, cho luôn cá chạch đã ướp vào đảo nhẹ tay cho săn, ngấm gia vị, cuối cùng thêm nước mẻ, nước nghệ vào. Đậy vung và đun nhỏ lửa trong khoảng 15 phút.

- Hoa chuối sau khi ngâm thì vớt ra cho ráo nước. Đổ hoa chuối vào nồi om cùng các nguyên liệu. Đun lửa nhỏ để tất cả ngấm gia vị và chín mềm, hòa quyện vào nhau.

Cá chạch nấu canh hoa chuối

- Nấu thêm 15 phút thì rắc hành hoa, lá lốt, tía tô, mùi tàu đã thái vào rồi tắt bếp. Món này nên dùng nóng với cơm sẽ ngon hơn.

3. Canh lươn nấu hoa chuối

Trong các món nấu hoa chuối thì canh lươn nấu cùng hoa chuối tạo cho người thưởng thức một cảm giác thương nhớ khó quên từ ngay lần đầu tiên được thưởng thức.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Lươn, bắp chuối hột, khế chua, lá lốt, ớt sừng, chanh, cà chua, ngò gai, hành tỏi băm, muối, tiêu, đường, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu canh lươn hoa chuối

Các bước tiến hành làm canh lươn nấu hoa chuối chuẩn ngon

- Lươn sơ chế cho sạch nhớt, bỏ ruột, luộc chín với 1 lít nước, nêm muối, bột ngọt.

- Tiếp đó, bạn vớt lươn ra để nguội, bóc lấy phần thịt, phần xương tiếp tục để nguyên trong nồi nấu nước dùng. Sau đó đem ướp lươn cùng hành tím băm, đường, tiêu, bột ngọt và một ít nước mắm.

Ướp lươn cùng hành tím băm, đường, tiêu, bột ngọt và một ít nước mắm

- Với hoa chuối mang đi cắt mỏng, ngâm nước có pha chút chanh cho đừng bị đen.

- Ngò gai, lá lốt thì bạn đem cắt nhỏ. Khế, ớt sừng mang đi cắt lát vừa ăn.

- Hành tỏi phi thơm, tiếp theo cho lươn vào xào, thêm ngò gai, tiêu và ớt.

- Thêm 0,5 lít nước vào phần nước luộc lươn lúc nãy và nấu lên cho sôi, đổ phần thịt lươn vào nấu sôi trở lại, thêm lá lốt và tắt bếp.

Canh lươn nấu hoa chuối thơm ngon nức mũi!

4. Hoa chuối nấu ốc

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Ốc : 1kg (nên ngâm nước có pha ớt hoặc nước vo gạo qua đêm để ốc nhả rong rêu, bớt nhớt)

Hoa chuối: 1 cái

Thịt ba chỉ: 200g

Đậu phụ: 3 miếng nhỏ

Cà chua : 2 quả

Gia vị: nước mắm, hạt nêm, bột ngọt

Rau thơm: rau mùi, hành lá, sả

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món hoa chuối nấu ốc

Các bước tiến hành làm hoa chuối nấu ốc dân dã, thơm ngon

- Ốc sau khi ngâm qua đêm và rửa sạch thì đổ vào nồi, cho ngập nước và đun sôi với lửa to cùng một ít muối. Muốn ốc thơm ngon không bị tanh bạn có thể cho một ít lá chanh, gừng. Chờ ốc sôi trong 5 phút thì vớt ra bát sạch. Phần nước ốc nên giữ lại để nấu canh cho ngọt.

- Tiến hành lấy thịt ốc ra khỏi vỏ và cho vào bát sạch.

- Hành bóc vỏ và thái nhỏ.

- Sả cắt lát, Rau thơm nhặt hết rễ và lá úa, rửa sạch và băm nhỏ.

- Cà chua rửa sạch và bổ cau vừa ăn.

- Riêng đối với hoa chuối thì bạn nên rửa kỹ, thái mỏng và ngâm cùng nước muối pha loãng, sau khi ngâm tầm 10 phút thì vớt ra và để ráo nước.

Lễ thịt ốc ra khỏi vỏ và cho vào bát sạch

- Cho hành tỏi vào chảo dầu phi thơm và bỏ thịt ốc vào xào cùng. Nêm nếm gia vị cần thiết như nước mắm, hạt nêm, bột ngọt để món ăn thêm đậm đà. Sau khi ốc đã chín cho thì cho thêm sả và gừng, cà chua vào xào thơm.

- Đến đây thì bạn đổ phần nước luộc ốc lúc nãy vào nồi. Sau đó đổ thêm mẻ hoặc nước dứa vào để tạo độ chua cần thiết cho nồi canh.

- Đậu phụ cắt miếng, chiên vàng đều cả hai bề mặt.

- Thịt ba chỉ cũng mang luộc chín sau đó thái miếng vừa ăn.

- Sau đó, bạn chỉ việc cho đậu phụ và thịt đã chuẩn bị vào nồi nước dùng và nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn.

Hoa chuối nấu ốc

Bạn có thể ăn món này nóng kèm với cơm hoặc bún đều rất ngon. Có thể cho thêm rau thơm khi canh đã chín để món canh hoa chuối nấu ốc thêm phần thơm ngon, hấp dẫn.

5. Hoa chuối chiên giòn

Bạn có thể tận dụng phần quả chuối non vàng bên trong hoa chuối để chế biến món hoa chuối chiên giòn để đổi khẩu vị thanh đạm cho gia đình vào ngày rằm hay đầu tháng. Món ăn hấp dẫn nhờ vị béo và thơm của những lớp chuối non, độ giòn của bột rất kích thích vị giác cho người thưởng thức.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 cái hoa chuối

Bột chiên giòn

Các bước tiến hành làm hoa chuối chiên giòn

- Bạn tách từng lớp vỏ màu đỏ tía của hoa chuối ra sẽ thấy những trái chuối non màu vàng bên trong. Nhẹ tay gỡ chúng ra và ngâm ngay vào nước có pha chút giấm hoặc chanh để chuối không bị đen.

- Kế đến, tiến hành pha bột chiên giòn cùng một chút nước tạo thành hỗn hợp sền sệt, rắc vào một ít muối và khuấy tan.

- Sau đó, cho từng phần chuối vào tô bột và áo đều bột lên chuối.

- Cuối cùng, chuẩn bị chảo nóng cho ngập dầu, chờ dầu sôi tăm thì cho chuối lăn bột vào chiên vàng và vớt ra để lên giấy ăn thấm bớt dầu.

Hoa chuối chiên giòn!

Món ăn này có thể ăn cùng nước tương hoặc tương ớt. Từ món hoa chuối chiên bột, chúng ta có thể biến tấu thành món hoa chuối kho tiêu bằng cách dùng một chiếc chảo phi thơm hành tỏi với một ít dầu ăn, cho 2 muỗng nước tương hoặc nước mắm cùng 2 muỗng canh đường vào khuấy cho tan hỗn hợp, đổ hoa chuối chiên bột vào đảo đều, cuối cùng rắc tiêu xay lên là bạn đã có món hoa chuối kho tiêu thơm ngon rất bắt cơm rồi đấy!

Mẹo chọn mua hoa chuối ngon

- Bạn nên chọn mua những hoa chuối nguyên vẹn, không bị dập nát, vỏ có màu đỏ thẫm và được phủ bởi lớp phấn trắng mịn bên ngoài.

- Bên cạnh đó, hoa chuối tươi ngon, khi cầm lên sẽ thấy nặng tay, khi bóp nhẹ thấy vỏ cứng và có độ giòn nhất định.

- Ngoài ra, tránh chọn mua những hoa chuối có vỏ với màu sắc lạ, bị thâm đen và khi bào sợi có màu vàng nâu, phần vỏ bên ngoài mất đi lớp phấn trắng.

Hy vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp được thắc mắc hoa chuối nấu gì ngon cũng như biết cách chế biến các món ăn ngon đãi cả gia đình vào dịp cuối tuần này nhé. Các chị em còn chần chừ gì mà không bắt tay ngay vào chế biến những món ngon khó cưỡng từ hoa chuối thôi nào?! Chúc các chị em trôt tài chế biến thành công!