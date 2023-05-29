Tự hút chân không thực phẩm tại nhà liệu thực sự có an toàn như chị em nội trợ đã nghĩ?

Trái cây, rau và thịt sẽ bắt đầu hư hỏng sau một khoảng thời gian nhất định vì chúng tiếp xúc với không khí. Thường thì nấm mốc và vi khuẩn sẽ phát triển, khiến thực phẩm có sự thay đổi về mùi, màu sắc và kết cấu của chúng. Đôi khi vi khuẩn có thể phát triển mà không có không khí, nhưng nấm mốc không phát triển nếu không có nguồn cung cấp oxy lành mạnh. Khi bạn hút chân không hút thực phẩm của mình, bạn loại bỏ gần như toàn bộ không khí khỏi túi. Một khi không khí bị loại bỏ, nấm mốc và một số vi khuẩn sẽ không thể sống hoặc phát triển. Tuy nhiên, theo thời gian, thực phẩm bạn bảo quản có thể bị hỏng nếu không được bảo quản lạnh hoặc đông lạnh.

Đối với thực phẩm, hút chân không có nghĩa là hút hết toàn bộ không khí bao xung quanh bề mặt thực phẩm. Thực phẩm được đóng gói chân không sẽ luôn để được lâu hơn so với các phương pháp bảo quản khác, ngoài việc đóng hộp. Các loại túi ni lông, giấy bạc, túi có khóa zip thông thường, và thậm chí cả hộp kín khí cũng không thể bảo quản thực phẩm tốt như hút chân không.

Các phương pháp lưu trữ khác cho phép oxy đi vào qua các lỗ nhỏ. Ngay cả khi bạn sử dụng hộp kín không khí, lượng oxy còn lại bên trong hộp có thể đủ để cho nấm mốc và các vi khuẩn khác phát triển và làm hỏng thực phẩm của bạn.

Hút chân không giữ được hương vị và chất lượng thực phẩm lâu hơn, giảm quá trình phát triển của vi khuẩn. Về mặt lí thuyết, đây là một phương pháp bảo thực phẩm an toàn cao.

Cùng với sự phát triển của các loại thiết bị hỗ trợ dùng trong nhà bếp, các loại máy hút chân không cầm tay, dùng trong gia đình được bày bán khá nhiều và dễ dàng mua, sử dụng. Thế nhưng thực phẩm hút chân không “nhà làm” có an toàn hay không?

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của phương pháp bảo quản thực phẩm bằng hút chân không

Nếu bạn đang băn khoăn không biết liệu bảo quản thực phẩm bằng hút chân không có được sử dụng trong cuộc sống của bạn hay không, thì đây là một số lợi ích khi sở hữu bảo quản thực phẩm bằng hút chân không thực phẩm:

Thức ăn giữ được lâu hơn

Thực phẩm đông lạnh được đóng gói chân không có tuổi thọ trung bình từ 2-3 năm, trong khi thời gian bảo quản trung bình sẽ kéo dài từ 6-12 tháng tùy thuộc theo các cách bảo quản khác nhau. Trong đó hầu hết các loại thực phẩm được đóng kín chân không sẽ để được trong tủ lạnh từ 7-15 ngày, thời gian bảo quản được lâu hơn so với bảo quản thông thường khác, trong đó 1-3 ngày thực phẩm sẽ để được khi được bảo quản thông thường trong tủ lạnh.

Hút chân không giúp đóng gói dễ hơn

Hút chân không giúp đóng gói hiệu quả, an toàn. Thực phẩm được đậy kín bằng máy hút chân không chiếm ít chỗ hơn trong tủ lạnh hoặc tủ đông và cho phép bạn dễ dàng nhìn thấy thực phẩm bạn đang bảo quản.

Bảo quản thực phẩm bằng hút chân không giúp bạn tiết kiệm thời gian

Dễ dàng bảo quản và tiết kiệm thời gian khi đóng gói các đồ ăn nhẹ hoặc rau và đông lạnh bằng hút chân không. Bên cạnh đó khi đến bữa ăn bạn chỉ cần lấy ra sử dụng là xong. Điều này đặc biệt hữu ích khi nấu sous vide chỉ cần cho các phần bạn cần vào nồi sous vide VacMaster và nấu cho đến khi hoàn thành. Vậy là bạn đã có một bữa ăn ngon miệng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bảo quản thực phẩm bằng hút chân không giúp bạn tiết kiệm chi phí

Bạn có thể mua thịt với số lượng lớn sau đó chia thành các phần vừa ăn và hút thời gian bảo quản trong tủ đông để có thịt tươi đến 6 tháng. Điều này thật hữu ích giúp chúng ta tiết kiệm chi phí so với việc mua thịt của bạn từ các cửa hàng mỗi ngày trước bữa ăn.

Ngăn chặn sự phát triển của nấm và vi khuẩn

Hút chân không bảo quản thực phẩm có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc hoặc vi khuẩn. Bởi vì, việc hút chân không làm mất oxy thực phẩm của bạn, Do đó nấm mốc và vi khuẩn không thể phát triển nếu không có oxy.

Hút chân không bảo vệ thực phẩm tươi ngon

Hút chân không bảo vệ thực phẩm có tác dụng không làm mất nước thực phẩm để giữ cho thực phẩm được tươi ngon và tránh việc chảy nước ra ngoài tủ đông gây cháy tủ đông. Thêm vào đó túi chân không giúp thực phẩm của bạn không tiếp xúc với không khí, vì vậy hơi ẩm không thể bay hơi, trở thành một rào cản tuyệt vời khỏi các yếu tố gây ô nhiễm.

Hút chân không kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm

Thời hạn sử dụng thực phẩm của bạn được kéo dài đáng kể khi bạn đóng gói chân không. Điều đặc biệt thực phẩm hút chân không bảo quản được lâu hơn thực phẩm đựng trong hộp hoặc túi nhựa từ 3 đến 5 lần. Tuy nhiên khoảng thời gian chính xác thực phẩm sẽ tồn tại trong quá trình hút chân không khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang bảo quản trong tủ thức ăn, tủ lạnh hay tủ đông.

Ảnh minh họa: Internet

Những hạn chế của phương pháp bảo quản thực phẩm bằng hút chân không

Dù rằng hiện nay phương pháp bảo quản thực phẩm bằng máy hút chân không đang rất được ưa chuộng bởi nhiều bà nội trợ nhưng bạn nên biết bản thân thực phẩm cũng chứa nhiều không khí bên trong nó. Ngoài ra, còn có một số loại vi khuẩn yếm khí có sẵn trong thực phẩm, không cần có không khí chúng vẫn có thể sinh sống được. Do vậy, phương pháp hút chân không cũng không thể ngăn cản quá trình hư hỏng của thực phẩm mà nó chỉ hạn chế được phần nào đó.

Phương pháp hút chân không chỉ có tác dụng làm chậm quá trình hư hỏng của thực phẩm nhưng với điều kiện phải kết hợp với bảo quản ở nhiệt độ thấp. Theo như nghiên cứu, khi giảm nhiệt độ bảo quản lạnh thực phẩm xuống dưới 4 oC và đông lạnh xuống dưới - 17oC có thể làm giảm sự phát triển của vi sinh vật nhưng không tiêu diệt được chúng.

Ngoài ra, không phải tất cả các loại thực phẩm đều có thể bảo quản bằng phương pháp này được ví dụ như ngô, đậu, bột, sữa ... không cần sử dụng hút chân không. Các loại rau củ và hoa quả có hút chân không cũng chỉ có thể để được 3 -4 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Cách để phòng chống ngộ độc thực phẩm

Nên sử dụng đồ ăn tươi mới. Thực phẩm sau khi chế biến xong, nên sử dụng trong 2 tiếng đồng hồ. Nếu không ăn hết, bạn bắt buộc phải bảo quản trong tủ lạnh.

Mỗi loại thực phẩm khác nhau sẽ có thời gian bảo quản khác nhau. Không sử dụng thực phẩm đã quá hạn sử dụng. Bảo quản thực phẩm trong thời gian dài bắt buộc là cần để tại ngăn đông đá của tủ lạnh. Điều kiện nhiệt độ ngăn đá tủ lạnh mới đảm bảo độ an toàn cho thực phẩm.

Khi sử dụng các loại thực phẩm đóng hộp, cần kiểm tra kĩ hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng. Đặc biệt chú ý tới các sản phẩm giàu protein yếm khí như thịt, pate,…

Ăn chín, uống sôi.

Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Không sử dụng thực phẩm đã hết hạn, hỏng, ôi, mốc. Thực phẩm thay đổi mùi vị, màu sắc một cách khác thường cũng tuyệt đối không được sử dụng.

Không tự ý làm các thực phẩm hút chân không “nhà làm” và sử dụng chúng. Nếu muốn, bạn cần cho thực phẩm hút chân không “nhà làm” vào ngăn đá để bảo quản và sử dụng trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm hút chân không “nhà làm” có an toàn hay không?

Theo ý kiến của các chuyên gia đầu ngành, thực phẩm hút chân không “nhà làm” sẽ có nguy cơ không khác gì so với thực phẩm đóng hộp. Bản chất của 2 cách bảo quản thực phẩm này đều tạo ra môi trường yếm khí. Mặc dù lượng vi khuẩn phát triển được ở môi trường yếm khí không quá nhiều, nhưng lại vô cùng độc. Có thể kể đến vi khuẩn clostridium botulinum, gây độc tố botulinum – loại độc tố thần kinh cực mạnh.

Độc tố botulinum là loại độc dễ được tìm thấy nhất nếu thực phẩm hút chân không “nhà làm” không đảm bảo được về mặt chất lượng. Loại độc này khởi phát chậm nhưng tốc độ phát triển rất nhanh. Tùy thuộc vào lượng độc ăn phải sẽ dẫn đến hậu quả khác nhau. Nếu nặng có thể mất nhiều tháng để phục hồi. Thậm chí có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Thực tế, chân không là môi trường rất tốt để chống lại sự oxy hóa, và vi khuẩn, nấm mốc. Nếu bạn biết cách thực hiện, đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình thực hiện thì đây là phương pháp bảo quản hiệu quả. Tuy nhiên, nếu chỉ cần sơ sảy một chút trong quá trình bảo quản, thực phẩm của bạn sẽ bị nhiễm độc nhanh chóng.