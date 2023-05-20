Với lượng đạm cao gấp 2 lần trứng, được ví như viên bổ não, loại hạt này nấu được nhiều món ăn ngon thích hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.

Đậu tằm là gì? Đậu tằm, còn gọi là đậu fava, đậu faba hoặc đậu răng ngựa, thuộc loại họ đậu Fabaceae và có tên khoa học là Vicia faba. Đậu tằm thuộc họ đậu, thân thảo, có lịch sử trồng trọt lâu đời. Từ xa xưa, cách đây 5.000 năm, con người đã bắt đầu trồng đậu tằm. Cho đến 4.000 năm trước, đậu tằm đã được trồng phổ biến ở Địa trung hải, sau đó hướng lên bắc trồng ở châu Âu, hướng xuống nam trồng ở vùng sông Nil, đến đời Hán, đậu tằm theo đường tơ lụa đi vào Trung Quốc, rồi từ đó lan sang Nhật, Triều Tiên và nhiều nước châu Á. Ảnh minh họa: Internet Giá trị dinh dưỡng của đậu tằm Hạt đậu tằm có hàm lượng protein 30%, gồm đủ 8 loại axit amin thiết yếu cho người. Hàm lượng tinh bột 49%, chất béo 0,8%. Vì vậy, đậu tằm là cây giàu chất đạm, giàu tinh bột và ít chất béo. Hạt đậu tằm có thể dùng làm lương thực cho người, thức ăn giàu đạm cho chăn nuôi, chế biến miến sợi, làm nước chấm…

Hạt đậu tằm chín xanh sử dụng làm rau ăn rất ngon. Khi hạt đã chín xanh, hàm lượng nước trên 70%, 13% protein, 0,7% chất béo, 11,7% hợp chất hydratcacbon, 37,2% chất xơ thô, 1,2% tro và các chất khoáng Ca, P, Fe, caroten, vitamin B1, B2, PP, C, có triển vọng trở thành một loại rau bổ dưỡng có nhu cầu lớn trên thị trường thế giới. Hoa cây đậu tằm có nhiều mật để nuôi ong. Hoa, quả đậu tằm còn có thể làm thuốc. Đậu tằm là sản phẩm giàu đạm, ít chất béo, nhưng trong đậu tằm có chất kháng dinh dưỡng và một số chất có hại khác cản trở khả năng hấp thu của cơ thể người và vật nuôi, phải có biện pháp khử và làm giảm thành phần kháng dinh dưỡng, tăng hàm lượng phosphoamino, nhằm nâng cao hiệu suất hấp thu, sử dụng dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet Lợi ích sức khỏe của đậu tằm + Giảm các triệu chứng của bệnh Parkinson Nhiều nhà nghiên cứu đã cho biết, bệnh Parkinson được điều trị bằng thuốc có chứa Levodopa (L-dopa) – mà đậu tằm lại mang rất nhiều hợp chất này. Đây là một hợp chất mà cơ thể có thể chuyển đổi thành chất dẫn truyền thần kinh dopamine, có lợi cho não, hay có thể nói rằng ăn đậu tằm có thể giảm bớt triệu chứng của bệnh Parkinson. + Điều trị bệnh huyết áp cao Bạn không thể ngờ rằng đậu tằm cung cấp cho cơ thể chúng ta một lượng lớn Magie và Kali, yếu tố quan trọng giúp chúng ta làm giãn mạch máu và kiểm soát huyết áp. Ảnh minh họa: Internet + Tăng cường hệ miễn dịch nhờ đậu tằm Như đã nói ở phía trên, hàm lượng các chất dinh dưỡng mà đậu tằm mang lại rất cao. Do đó, đậu tằm còn giúp duy trì các tế bào bạch cầu khỏe mạnh. Những tế bào máu này tiêu diệt mầm bệnh khỏi cơ thể, duy trì khả năng miễn dịch mạnh mẽ. + Hỗ trợ giảm cân Khi chúng ta trong quá trình giảm cân, thì cần một chế độ ăn giàu protein và chất xơ. Cứ 100g đậu tằm sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta 26.12g protein và 25g chất xơ, từ đó giúp chúng ta giảm lượng calo hấp thụ và hỗ trợ quá trình giảm cân được hiệu quả. + Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh Đậu tằm mang lại nguồn vitamin B9 cực kỳ hữu hiệu. Vitamin B9 cùng với vitamin B12 là những thành phần thiết yếu trong quá trình phân chia tế bào và tổng hợp DNA. Cho nên các mẹ bầu nên bổ sung đầy đủ hai loại vitamin kể trên trong chế độ ăn uống hàng ngày, có thể giúp mẹ bầu ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh và ảnh hưởng đến sự phát triển não và tủy sống của trẻ sơ sinh. Ảnh minh họa: Internet

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