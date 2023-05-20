Loại hạt được mệnh danh là "thuốc dưỡng não": lượng đạm cao hơn cả thịt trứng, hỗ trợ điều trị cả loại bệnh nguy hiểm này

Dinh dưỡng 20/05/2023 07:43

Với lượng đạm cao gấp 2 lần trứng, được ví như viên bổ não, loại hạt này nấu được nhiều món ăn ngon thích hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.

Đậu tằm là gì?

Đậu tằm, còn gọi là đậu fava, đậu faba hoặc đậu răng ngựa, thuộc loại họ đậu Fabaceae và có tên khoa học là Vicia faba. Đậu tằm thuộc họ đậu, thân thảo, có lịch sử trồng trọt lâu đời. Từ xa xưa, cách đây 5.000 năm, con người đã bắt đầu trồng đậu tằm. Cho đến 4.000 năm trước, đậu tằm đã được trồng phổ biến ở Địa trung hải, sau đó hướng lên bắc trồng ở châu Âu, hướng xuống nam trồng ở vùng sông Nil, đến đời Hán, đậu tằm theo đường tơ lụa đi vào Trung Quốc, rồi từ đó lan sang Nhật, Triều Tiên và nhiều nước châu Á.   

Loại hạt được mệnh danh là 'thuốc dưỡng não': lượng đạm cao hơn cả thịt trứng, hỗ trợ điều trị cả loại bệnh nguy hiểm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của đậu tằm

Hạt đậu tằm có hàm lượng protein 30%, gồm đủ 8 loại axit amin thiết yếu cho người. Hàm lượng tinh bột 49%, chất béo 0,8%. Vì vậy, đậu tằm là cây giàu chất đạm, giàu tinh bột và ít chất béo. Hạt đậu tằm có thể dùng làm lương thực cho người, thức ăn giàu đạm cho chăn nuôi, chế biến miến sợi, làm nước chấm…

Hạt đậu tằm chín xanh sử dụng làm rau ăn rất ngon. Khi hạt đã chín xanh, hàm lượng nước trên 70%, 13% protein, 0,7% chất béo, 11,7% hợp chất hydratcacbon, 37,2% chất xơ thô, 1,2% tro và các chất khoáng Ca, P, Fe, caroten, vitamin B1, B2, PP, C, có triển vọng trở thành một loại rau bổ dưỡng có nhu cầu lớn trên thị trường thế giới. Hoa cây đậu tằm có nhiều mật để nuôi ong. Hoa, quả đậu tằm còn có thể làm thuốc.

Đậu tằm là sản phẩm giàu đạm, ít chất béo, nhưng trong đậu tằm có chất kháng dinh dưỡng và một số chất có hại khác cản trở khả năng hấp thu của cơ thể người và vật nuôi, phải có biện pháp khử và làm giảm thành phần kháng dinh dưỡng, tăng hàm lượng phosphoamino, nhằm nâng cao hiệu suất hấp thu, sử dụng dinh dưỡng.

Loại hạt được mệnh danh là 'thuốc dưỡng não': lượng đạm cao hơn cả thịt trứng, hỗ trợ điều trị cả loại bệnh nguy hiểm này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của đậu tằm

+ Giảm các triệu chứng của bệnh Parkinson

Nhiều nhà nghiên cứu đã cho biết, bệnh Parkinson được điều trị bằng thuốc có chứa Levodopa (L-dopa) – mà đậu tằm lại mang rất nhiều hợp chất này. Đây là một hợp chất mà cơ thể có thể chuyển đổi thành chất dẫn truyền thần kinh dopamine, có lợi cho não, hay có thể nói rằng ăn đậu tằm có thể giảm bớt triệu chứng của bệnh Parkinson.

+ Điều trị bệnh huyết áp cao

Bạn không thể ngờ rằng đậu tằm cung cấp cho cơ thể chúng ta một lượng lớn Magie và Kali, yếu tố quan trọng giúp chúng ta làm giãn mạch máu và kiểm soát huyết áp.

Loại hạt được mệnh danh là 'thuốc dưỡng não': lượng đạm cao hơn cả thịt trứng, hỗ trợ điều trị cả loại bệnh nguy hiểm này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

+ Tăng cường hệ miễn dịch nhờ đậu tằm

Như đã nói ở phía trên, hàm lượng các chất dinh dưỡng mà đậu tằm mang lại rất cao. Do đó, đậu tằm còn giúp duy trì các tế bào bạch cầu khỏe mạnh. Những tế bào máu này tiêu diệt mầm bệnh khỏi cơ thể, duy trì khả năng miễn dịch mạnh mẽ.

+ Hỗ trợ giảm cân

Khi chúng ta trong quá trình giảm cân, thì cần một chế độ ăn giàu protein và chất xơ. Cứ 100g đậu tằm sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta 26.12g protein và 25g chất xơ, từ đó giúp chúng ta giảm lượng calo hấp thụ và hỗ trợ quá trình giảm cân được hiệu quả.

+ Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh

Đậu tằm mang lại nguồn vitamin B9 cực kỳ hữu hiệu. Vitamin B9 cùng với vitamin B12 là những thành phần thiết yếu trong quá trình phân chia tế bào và tổng hợp DNA. Cho nên các mẹ bầu nên bổ sung đầy đủ hai loại vitamin kể trên trong chế độ ăn uống hàng ngày, có thể giúp mẹ bầu ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh và ảnh hưởng đến sự phát triển não và tủy sống của trẻ sơ sinh.

Loại hạt được mệnh danh là 'thuốc dưỡng não': lượng đạm cao hơn cả thịt trứng, hỗ trợ điều trị cả loại bệnh nguy hiểm này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Loại hạt người Việt để rụng đầy gốc lại là "hạt trường sinh", được người người ca tụng bởi hàng loạt công dụng cực tốt cho sức khỏe

Loại hạt người Việt để rụng đầy gốc lại là "hạt trường sinh", được người người ca tụng bởi hàng loạt công dụng cực tốt cho sức khỏe

Những tác dụng của hạt thông đối với sức khỏe rất đa dạng như hỗ trợ giảm cân, giúp xương chắc khỏe hơn hay cải thiện thị lực.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe dinh dưỡng đậu tằm

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin