Trend trà hoa giấy lại "rầm rộ" khắp MXH: Thức uống gây tranh cãi này lại khiến nhiều người bất ngờ với tác dụng cực tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 24/05/2023 05:11

Gần đây, mọi người rất thích thú với các món ăn, thức uống được chế biến từ hoa giấy. Vì còn khá lạ nên nhiều người thắc mắc rằng hoa giấy có ăn được không, có vị như thế nào.

Hoa giấy ăn được không?

Hoa giấy với màu sắc rực rỡ không chỉ dùng để trang trí không gian sống, tạo bóng mát mà còn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau, tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, khi dùng hoa giấy, bạn phải đảm bảo hoa không bị phun thuốc, tốt nhất là dùng hoa nhà trồng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trend trà hoa giấy lại 'rầm rộ' khắp MXH: Thức uống gây tranh cãi này lại khiến nhiều người bất ngờ với tác dụng cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của hoa giấy

Hoa giấy trị ho, hạ sốt

Uống nước trà từ hoa giấy có tác dụng trị ho và hạ sốt khá tốt. Hoa giấy có đặc tính long đờm, có tác dụng điều trị ho, giảm đau họng rất hiệu quả.

Hoa giấy có tính khử trùng

Hoa giấy có tính khử trùng hiệu quả. Loài hoa này có thể dùng làm nước rửa mặt hoặc chất để khử trùng vết thương.

Hoa giấy giúp thải độc cơ thể

Nước hoa giấy pha với chanh có tác dụng thải độc tự nhiên cho cơ thể. Thêm hoa giấy vào chế độ ăn uống sẽ góp phần đào thải những độc tố có hại cho cơ thể.

Giảm đau khớp

Hoa giấy có khả năng chống viêm, cải thiện tình trạng viêm nhiễm. Vì thế loại hoa này được sử dụng như một vị thuốc chữa đau khớp rất hiệu quả.

Trend trà hoa giấy lại 'rầm rộ' khắp MXH: Thức uống gây tranh cãi này lại khiến nhiều người bất ngờ với tác dụng cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa giấy làm trà được không?

Không chỉ là một loài hoa dễ thương, xinh xắn và mang tác dụng làm kiểng, hoa giấy được nhiều người yêu thích và trồng phổ biến bởi có thể được pha với nước sôi để làm trà, đồng thời cũng có thể kết hợp cùng với một số nguyên liệu khác như chanh, quế,... để làm nên một loại thức uống thơm ngon, thanh mát.

Ngoài ra, theo quan niệm y học cổ truyền, trà hoa giấy còn mang rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, điển hình như giúp khử trùng, khắc phục tình trạng kinh nguyệt không đều, trị ho, hạ sốt, hỗ trợ điều trị các vấn đề về tiêu hóa,...

Cách làm trà từ hoa giấy

Nguyên liệu làm trà từ hoa giấy

  • 50g hoa giấy

  • 1 trái chanh

  • Mật ong

  • Đường

Cách làm trà từ hoa giấy

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Để làm trà hoa giấy, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 50g cánh hoa giấy. Sử dụng loại hoa giấy màu tím, đỏ sẽ cho ra món trà có màu sắc đẹp mắt hơn. Càng nhiều hoa màu sẽ càng đậm.

Hoa giấy hái về nhặt bỏ phần hoa, chỉ giữ lại cánh mỏng bên ngoài. Đem hoa giấy đi rửa sạch nhẹ nhàng với nước. Do hoa giấy thường được trồng để làm hàng rào, làm cảnh nên không sử dụng các loại thuốc trừ sâu. Bạn có thể yên tâm dùng để pha trà.

Trend trà hoa giấy lại 'rầm rộ' khắp MXH: Thức uống gây tranh cãi này lại khiến nhiều người bất ngờ với tác dụng cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Nấu trà hoa giấy

Sau đó đem hoa giấy nấu thành trà cùng với nước lọc trong bình đun siêu tốc, đến khi nước sôi thì bạn ủ thêm 10 phút để hoa giấy ra màu đẹp mắt.

Trend trà hoa giấy lại 'rầm rộ' khắp MXH: Thức uống gây tranh cãi này lại khiến nhiều người bất ngờ với tác dụng cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Pha trà

Sau đó, bạn chắt nước trà vừa đun qua rây, thêm đường, chanh và mật ong tuỳ theo khẩu vị rồi khuấy đều.

Cuối cùng, bạn cho đá, 1 lát chanh vào ly. Rót nước trà vào và trang trí hoa giấy lên thành ly là hoàn thành.

Trà hoa giấy không có mùi vị quá đặc biệt nhưng điểm hấp dẫn của món đồ uống này chính là ở màu hồng đỏ từ cánh hoa. Ngoài ra, theo Đông y, hoa giấy còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Có thể kể đến tác dụng khử trùng, trị ho, hạ sốt,… Với nguyên liệu đơn giản, dễ tìm kiếm, hãy bắt trend làm trà hoa giấy ngay và khoe thành quả lên mạng xã hội ngay nhé. 

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Từ khóa:   hoa giấy trà hoa giấy dinh dưỡng

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