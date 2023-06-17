Dưới đây là những thực phẩm giải nhiệt rẻ tiền nên ăn trong mùa hè này:

Đối với nhiều người, mùa hè cũng là lúc cảm giác nóng nực, khó chịu do nhiệt độ và độ ẩm tăng cao. Nhưng mùa hè cũng là lúc chúng ta có thể thưởng thức sự phong phú của các loại trái cây và rau quả theo mùa giúp làm mát cơ thể.

Cho dù bạn thích ngọt hay chua, sữa chua là một oại thực phẩm bổ sung dễ dàng cho chế độ ăn uống mùa hè. Khi bên ngoài trời quá nóng, thêm sữa chua vào bữa ăn hàng ngày là giải pháp tuyệt vời mà bạn cần. Sữa chua có tác dụng giải nhiệt, bổ dưỡng, nhẹ nhàng và là món ăn nhẹ hoàn hảo giúp đánh bay cái nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Các món sa lát

Mùa hè nóng nên các món ăn chuẩn bị không cần bếp, và sa lát là một trong những món ăn không cần nấu nướng dễ nhất, tốt cho sức khỏe mà bạn có thể chế biến. Hãy trộn tất cả các loại thực phẩm: rau, trái cây và protein nạc từ cá ngừ, cá hồi, trứng luộc chín, gà luộc,… và chất béo lành mạnh như bơ và các loại hạt. Bạn đã có một đĩa sa lát ngon cho một bữa ăn lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu, dưa chuột, cà chua…

Có một lý do dưa hấu, dưa chuột được “chào đón” trong mùa hè là nhờ hàm lượng nước cao giúp giữ cho cơ thể đủ nước. Khi cơ thể tích trữ đủ sẽ giải phóng nhiệt dễ dàng và hiệu quả hơn. Dưa chuột, cần tây, rau diếp, cà chua…là những “ứng cử viên” tốt cho ngày hè. Để “hưởng” trọn lợi ích tối ưu, bạn nên sử dụng nó làm các món nộm, gỏi, salad hay phải chế biến cáng ít càng tốt nhằm hạn chế sự thất thoát dinh dưỡng. Bên cạnh đó, nhớ hạn chế các loại hoa quả nhiều đường khiến bạn dễ “háo nước” hơn.

Mía

Theo Đông y, mía vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch, nhuận táo, giáng khí. Dùng rất tốt trong mùa hè để phòng chống các chứng bệnh viêm nhiệt có biểu hiện miệng khô họng khát, sốt cao mất nước, tiểu tiện sẻn đỏ, đại tiện táo… cũng có thể dùng cho người nôn ọe nhiều lần, miệng khô buồn bực, đại tiện táo kết và người bị ngộ độc do rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Bí đao

Vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải thử, sinh tân, chỉ khát. Bí đao thường dùng nấu canh tôm, canh cua giải nhiệt. Người bị phù thũng, béo phì, tiểu tiện khó dùng bí đao nấu với cá hoặc đậu đỏ ăn rất tốt vì nó giúp tiêu thũng, lợi tiểu.

Rau má

Còn gọi liên tiền thảo, có vị thơm, đắng, không độc, tính mát. Với dược năng cầm máu, giải nhiệt, sát khuẩn, lợi tiểu. Trị sốt rét nóng nhiều, máu cam, thổ huyết, khí hư, huyết bạch, tả lỵ. Giúp sáng mắt, trị các chứng nhọt độc, sang lở, hốt hoảng, gan nhiệt. Trị phụ nữ đau bụng máu. Bổ gan, điều hòa tạng phủ. Có thể giã sống, pha đường uống mỗi lần 40 – 50g hay luộc ăn hoặc phơi khô nấu nước uống, mỗi lần 20g. Nhọt độc sưng đau nhai lá rau má tươi, đắp trên chỗ sưng đau. Trị kiết lỵ, tiểu đục, sạn thận lấy lá tươi giã lấy nước cốt, pha đường uống mỗi ngày 2 lần, trong 1 tuần. Hành kinh đau bụng, đau lưng: lá má khô 20g tán nhỏ, uống với nước nóng, mỗi ngày 2 lần lúc đói, trong 3 ngày.