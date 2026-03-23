Sự thật về loại "thuốc bổ tự nhiên" ăn vào là mê: Vừa giải nhiệt, vừa bồi bổ như dùng sâm quý

Dinh dưỡng 23/03/2026 05:00

Rau càng cua là món rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, vừa dễ chế biến, dễ ăn, lại giàu thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Rau càng cua hay còn có tên gọi khác là cây tiêu màng, có tên khoa học là Peperomia pellucida. Bộ phận dùng toàn cây, lá, thân, cây ưa ẩm, cây phát triển tốt trên đất mùn và cát ẩm thường xuyên thường mọc thành đám trong rừng, khe đá, xung quanh vườn ươm...

Sự thật về loại 'thuốc bổ tự nhiên' ăn vào là mê: Vừa giải nhiệt, vừa bồi bổ như dùng sâm quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau càng cua không chỉ là một loại rau có nhiều giá trị về dinh dưỡng mà còn đóng vai trò như một vị thuốc dùng để điều trị nhiều bệnh và bảo vệ sức khỏe con người.

Trong rau càng cua nước chiếm 92% còn lại là vitamin và khoáng chất. Trong 100g cung cấp 24 calo trong đó: Kali 227mg, Canxi 224mg, Magie 62mg và vitamin C 5.2mg.

Công dụng của rau càng cua 

Chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa: Rau càng cua chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa như beta-carotene và vitamin C. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, từ đó ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Kháng khuẩn và giảm viêm nhiễm: Từ lâu, dân gian đã dùng rau càng cua để điều trị các bệnh viêm nhiễm hoặc các vết thương ngoài da. Nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, loại rau này giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, làm dịu các triệu chứng sưng tấy và đẩy nhanh quá trình hồi phục của cơ thể.

Sự thật về loại 'thuốc bổ tự nhiên' ăn vào là mê: Vừa giải nhiệt, vừa bồi bổ như dùng sâm quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh Gout: Đây là một trong những lợi ích nổi bật nhất của rau càng cua. Các hoạt chất trong rau có khả năng làm giảm nồng độ axit uric trong máu, tương tự như cơ chế của một số loại thuốc điều trị Gút. Thêm rau càng cua vào chế độ ăn giúp giảm các cơn đau nhức tại khớp và ngăn ngừa bệnh tái phát.

Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ lá rau càng cua có khả năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư. Các hợp chất sinh học trong rau tác động trực tiếp vào chu kỳ tế bào lỗi, giúp tăng cường hàng rào phòng thủ của cơ thể chống lại sự hình thành của các khối u.

Bảo vệ hệ tim mạch và ổn định huyết áp: Nhờ hàm lượng kali và magie dồi dào, rau càng cua giúp điều hòa nhịp tim và làm giãn mạch máu, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp. Việc ăn rau càng cua thường xuyên giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), bảo vệ thành mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ hoặc xơ vữa động mạch.

Sự thật về loại 'thuốc bổ tự nhiên' ăn vào là mê: Vừa giải nhiệt, vừa bồi bổ như dùng sâm quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên ăn rau càng cua? 

Có thể thấy rằng rau càng cua đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp sử dụng loại rau này. Sau đây là nhóm đối tượng nên tránh hoặc hạn chế sử dụng rau càng cua: 

Người có cơ địa hàn, tỳ vị hư hàn: Rau càng cua có tính hàn (lạnh). Đối với những người có cơ địa yếu, dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy việc ăn rau càng cua có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng này. Những triệu chứng phổ biến bao gồm đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi và khó tiêu. 

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ mang thai có thể dùng rau càng cua, nhưng nên ăn với liều lượng hạn chế và tránh tiêu thụ quá nhiều. Để an toàn, mẹ bầu nên xin tư vấn từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi đưa rau càng cua vào thực đơn.

Người bị bệnh thận: Rau càng cua chứa một lượng nhỏ axit oxalic. Đối với những người có tiền sử hoặc đang mắc bệnh thận, đặc biệt là sỏi thận oxalate, việc tiêu thụ rau càng cua có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển sỏi. Do đó, người bị bệnh thận nên hạn chế hoặc tránh ăn rau càng cua để đảm bảo an toàn.

Sự thật về loại 'thuốc bổ tự nhiên' ăn vào là mê: Vừa giải nhiệt, vừa bồi bổ như dùng sâm quý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người đang sử dụng thuốc điều trị: Rau càng cua có khả năng tương tác với một số loại thuốc. Nếu bạn đang trong quá trình điều trị y tế và phải dùng thuốc thường xuyên, hãy hỏi ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.

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