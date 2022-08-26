Salad Nga, món khai vị ngon xuất sắc cho những bữa ăn gia đình ấm cúng, còn là món ăn giảm cân 'thần thánh' cho chị em

- 3 miếng giò heo xông khói

- 2 quả trứng luộc chín

- Rau thì là

- Sốt mayonaise

- Một chút tiêu và muối

Bởi vì món này về định lượng sẽ tùy thuộc vào sở thích ăn rau củ cũng như độ béo mà có thể gia giảm thành phần.



Cách làm chế biến:

- Gọt và cắt nhỏ các loại rau củ thành từng viên nhỏ đều nhau

- Đun sôi nồi nước và cho một chút muối để giữ được màu rau củ

- Tùy vào thành phần các loại rau củ mà cho lần lượt vào nước sôi

- Cho lần lượt khoai tây, đậu hà lan, cà rốt quậy đều tầm 2 phút sau đó vớt ra đĩa hoặc thau to rồi trải đều cho nhanh nguội

- Sau khi rau củ đã nguội hẳn thì cho các thành phần trứng, giò heo xông khói, trứng và sốt sau đó trộn đều (tùy vào thích béo hay không mà cho lượng sốt nhiều hay ít, nên đảm bảo các thành phần đều bám sốt)

- Bước quan trọng là bọc kín và cho vào ngăn mát tủ lạnh 2 - 4 tiếng là dùng được

- Với salad này có thể bảo quản trong vòng 3 ngày trong tủ lạnh

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Vy Khue