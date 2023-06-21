Rau diếp cá không phải ai cũng ăn được, nhưng bất ngờ thay đây bài thuốc kì diệu chữa mọi loại bệnh

Dinh dưỡng 21/06/2023 17:11

Rau diếp cá không chỉ là một loại rau, mà còn là bài thuốc kì diệu chữa mọi loại bệnh. Nếu biết cách sử dụng loại thực phẩm này, sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Rau diếp cá hay còn gọi là cây lá giấp, ngư tinh thảo,... là một loại cỏ nhỏ, ưa chỗ ẩm ướt, thân rễ mọc ngầm dưới đất. Thân cây diếp cá mọc đứng, có lông hoặc ít lông; lá hình tim, đầu lá hơi nhọ; hoa diếp cá nhỏ, mọc thành bông và toàn cây vò có mùi tanh như mùi cá.

Rau diếp cá là loại quen thuộc đối với mọi người, đây là loại cây không chỉ được dùng làm rau ăn mà còn được dùng để làm thuốc. Bộ phận để làm thuốc của rau diếp cá là lá và thân.

Theo các nghiên cứu của y học hiện nay thì cây diếp cá có chất decanoyl-acetaldehyd, đây là chất mang tính kháng sinh. Do vậy, nó có tác dụng kháng khuẩn (ức chế tụ cầu, liên cầu, phế cầu, bạch hầu, e.coli...); diệt ký sinh trùng và nấm.

Bên cạnh đó, trong rau diếp cá còn có chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như: vitamin A, vitamin B, protein, canxi, sắt, kali, chất xơ,... tốt cho cơ thể con người.

Rau diếp cá không phải ai cũng ăn được, nhưng bất ngờ thay đây bài thuốc kì diệu chữa mọi loại bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá là một loại thực phẩm khá đặc biệt và không phải ai cũng có thể ăn được. Tuy nhiên, đây là loại thực phẩm có khả năng chữa trị mọi loại bệnh. Chính vì vậy, bài viết này sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về tác dụng của rau diếp cá trong việc điều trị bệnh tật, từ đó giúp cho mọi người có thể chăm sóc sức khỏe của mình một cách tốt nhất.

Chữa các bệnh nhiễm trùng

Ngoài các công dụng kể trên, rau diếp cá có tác dụng gì khác? Câu trả lời là người ta thường dùng loại rau này để chữa bệnh nhiễm trùng vì nó có thành phần kháng khuẩn.

Ngoài ra, công dụng của rau diếp cá còn đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa của chúng. Loại rau này khả năng chống lại các gốc tự do. Các gốc tự có thể gây hại cho các tế bào của cơ thể, gây viêm nhiễm. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa các gốc tự do với quá trình lão hóa, ung thư và nhiều bệnh tật khác.

Những chất chống oxy bên trong rau diếp cá có thể ngăn chặn tác hại của các gốc tự do. Đồng thời, loại rau này cũng có tác dụng chống viêm hiệu quả.

Rau diếp cá có tác dụng trị mụn

Rau diếp cá không phải ai cũng ăn được, nhưng bất ngờ thay đây bài thuốc kì diệu chữa mọi loại bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị em thường lựa chọn rau diếp cá trị mụn, vì nó có thể sẽ nhanh chóng giúp nốt mụn bớt sưng, đau và hạn chế tình trạng thâm đen do mụn.

Tăng cường sức đề kháng cho con người

Ăn rau diếp cá một cách hợp lý có thể giúp cho con người tăng cường được hệ miễn dịch, kích thích sản sinh ra các tế bào bạch huyết, từ đó giúp cơ thể con người luôn khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng cho mọi lứa tuổi từ trẻ đến già.

Giúp kiểm soát cân nặng

Nước rau diếp cá có tác dụng kiểm soát cân nặng, phù hợp cho những người ăn kiêng, chống béo phì.

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