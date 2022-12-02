Quả bơ cực nhiều dinh dưỡng nhưng có 6 điều cần lưu ý cần tránh khi ăn không tổn hại sức khỏe

Dinh dưỡng 02/12/2022 13:45

Mặc dù là loại quả mang nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể nhưng có 6 trường hợp tốt nhất nên hạn chế ăn bơ để tránh gặp những tác hại không mong muốn.

Người có vấn đề về gan không nên ăn nhiều

Có một số loại dầu trong quả bơ được coi là có thể gây tổn thương gan. Bởi vậy, để bảo vệ gan tránh bị tổn thương, những người có vấn đề về gan không nên ăn quá nhiều bơ.
Nếu chức năng gan của bạn đang bị tổn thương, và để tránh tác dụng phụ từ dầu bơ, bạn nên ngừng ăn loại quả này.

Người thừa cân, béo phì

Quả bơ chứa nhiều chất béo, do vậy, ăn vào sẽ dễ gây tăng cân. Cùng với đó, hàm lượng calo trong bơ rất cao nếu ăn cùng sữa, đường sẽ càng làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Vì vậy, những người nào đang béo phì hoặc có ý định giảm cân nên cân nhắc khi dùng bơ để tránh cơ thể "nặng nề" hơn.

Quả bơ cực nhiều dinh dưỡng nhưng có 6 điều cần lưu ý cần tránh khi ăn không tổn hại sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người có cơ địa quá mẫn cảm

Những người bị mẫn cảm nên tránh ăn nhiều quả bơ vì nó có thể gây phản ứng trên da hoặc nôn mửa.

Tác dụng phụ của bơ trên da là gây ra các vấn đề dị ứng. Các triệu chứng của dị ứng khi ăn nhiều bơ thường là phát ban, ngứa, mẩn đỏ ở da hoặc eczema. Ăn quá nhiều bơ sẽ gây cảm giác ngứa ở miệng và sưng lưỡi.

Phụ nữ đang cho con bú

Quả bơ rất tốt cho phụ nữ mang thai nhưng lại có hại cho phụ nữ đang cho con bú. Bởi các chất trong bơ sẽ làm giảm quá trình sản xuất sữa của phụ nữ. Bên cạnh đó, nếu phụ nữ mang thai cho con bú ăn bơ nhiều cũng sẽ dễ bị đau bụng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Người dư thừa cholesterol

Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể, tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng trong bơ sẽ dưa thừa cholesterol, gây hại cho sức khỏe.

Người nhạy cảm với latex

Tinh chất của bơ có tác dụng làm tăng kháng thể IgE trong huyết thanh của cơ thể do đó những người bị mẫn cảm với latex không nên ăn bơ nếu không sẽ gây những phản ứng dị ứng cho bạn.

Quả bơ cực nhiều dinh dưỡng nhưng có 6 điều cần lưu ý cần tránh khi ăn không tổn hại sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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