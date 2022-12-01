Gà quay bằng nồi cơm điện, mẹo bếp tiện lợi và nhanh chóng mà chị em không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 01/12/2022 13:53

Đây là tuyệt chiêu giúp các chị em nội trợ vừa tiết kiệm thời gian vừa có món ăn ngon cho gia đình.

Nồi cơm điện không chỉ có thể nấu cơm mà còn có rất nhiều công dụng tiện ích khác như: làm bánh, ninh canh, luộc món ăn quay gà. Gà thả nguyên con sau khi chế biến xong thịt chín mềm, ráo dầu và còn thơm ngon hơn cả gà quay mua ở các cửa tiệm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Để có thể thưởng thức món gà nướng thơm ngon, bổ dưỡng được chế biến từ nồi cơm điện đơn giản, tiện ích tại nhà thì đầu tiên các bà nội trợ cần chuẩn bị đầy đủ một số nguyên liệu: đó là 1 con gà khoảng 1-1,2kg (nếu cả gia đình 3-4 người ăn) hoặc 2 cái đùi gà to khoảng 500g (ít người ăn hơn) kết hợp với vài nhánh hành lá, hành khô, gừng. Đặc biệt,nhớ mua các gia vị quen thuộc, phổ biến trong nhà bếp: muối, đường, nước tương, dầu ăn, bột ngũ vị…

Sau khi đã chuẩn bị xong những nguyên liệu cần như trên thì dưới đây sẽ là những bước hướng dẫn nướng gà bằng nồi cơm điện, mọi người có thể tham khảo thêm.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sau khi đã làm sạch gà, rửa lại thật sạch sẽ rồi để cho ráo nước. Nếu muốn gà thấm gia vị nhanh hơn, bạn có thể dùng tăm đâm nhiều lần lên da gà. Thái gừng thành từng miếng, nhét vài lát gừng và hành lá vào trong bụng con gà. Cho cả con gà vào túi nilon lớn rồi để ở ngăn mát của tủ lạnh quen thuộc nhà bạn khoảng 3 tiếng. Sau đó, băm nhỏ hành khô rồi trộn với nước tương, đường, muối, hạt tiêu, dầu ăn…

Bước 2: Tiến hành ướp gà

Trong các công đoạn nướng gà bằng nồi cơm điện thì đây là bước quan trọng, không thể thiếu. Bởi khâu này sẽ giúp món gà của bạn trở nên thơm ngon, hấp dẫn và có mùi vị đậm đà, màu sắc bắt mắt. Cho gà vào ướp với hỗn hợp đã chuẩn bị ở bước 1 trong khoảng thời gian 30 phút. Tốt nhất là bạn nên đeo bao tay vào và xoa đều để cho gia vị ngấm vào thịt nhiều hơn.

Gà quay bằng nồi cơm điện, mẹo bếp tiện lợi và nhanh chóng mà chị em không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước 3: Nướng gà bằng nồi cơm điện

Đậy nắp và nhấn nút nấu khoảng 50 phút (khoảng hai lần ấn nút cook), sau khi gà chín, mở nắp và dùng đũa chọc vào, có thể dễ dàng xiên, nghĩa là đã hoàn toàn đã nấu chín thì có thể ăn được. Gà sau khi nướng xong da vàng, thịt mềm, tỏa mùi thơm hấp dẫn vô cùng. Trong quá trình nướng, mỡ gà đã chảy bớt nên sẽ không quá dầu mỡ, thịt gà chín mềm, ngọt thơm.

Gà quay bằng nồi cơm điện, mẹo bếp tiện lợi và nhanh chóng mà chị em không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý thêm:

1. Chọn gà để hầm nồi cơm điện rất quan trọng, phải chọn những con gà mềm, không phải gà mái già. Muốn gà nướng được thơm ngon thì khâu tẩm ướp gia vị là mấu chốt, bạn có thể trộn gia vị theo công thức bên trên hoặc mua gói gia vị nướng gà bán sẵn. Dùng tay xoa đều gia vị lên thân và cả trong bụng gà, có thể dùng tăm xiên các lỗ nhỏ lên mình gà.

2. Khi nêm mắm nêm tiêu bột để khử mùi tanh, muốn gà cay có thể cho thêm chút ớt bột.

3. Cho một ít hành tây vào đáy nồi cơm điện, hành đầu tiên có thể khử mùi tanh, đầu hành cho vào đáy để chống dính đáy nồi.

4. Tùy theo trọng lượng gà to hay bé mà có thể kéo dài thời gian nấu.

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