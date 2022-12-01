Thay vì chỉ dùng nước sạch, áp dụng 6 cách này giúp ngao nhả cát hiệu quả

Nếu chị em ngại việc phải dùng cơ tay quá nhiều trong bước sơ chế ngao , cũng không cần cố. Bởi có 1 cách làm sạch ngao khác mà chẳng cần bạn tốn chút sức lực nào.

Đảm bảo ngao sẽ nhả hết cát cùng chất bẩn mà bạn chẳng cần phải tốn sức lực. Cuối cùng, rửa sạch lại ngao với nước 1-2 lần để loại bỏ vị giấm, rượu là bạn có thể chế biến ngao được rồi.

Sau đó, chuẩn bị 1 chiếc chậu to, đổ khoảng 2-3 lít nước lã cùng 150ml rượu trắng, 150ml giấm cùng 5 thìa cà phê muối iot, khuấy đều để các nguyên liệu hòa tan vào nhau. Dùng dung dịch này ngâm ngao qua đêm.

Ngâm ngao trong nước ấm

Ngao mua về đem rửa vài lần với nước sạch cho hết phần đất cát bên ngoài. Sau đó, đun một nồi nước. Khi nước bắt đầu ấm lên (khoảng 50 độ C) thì tắt bếp. Để ngao trong chậu và đổ nước ấm vào ngâm trong 10 phút.Lưu ý, nhiệt độ của nước rất quan trọng. Nếu nhiệt độ cao hơn, ngao sẽ bị chín và không thể nhả cát. Chỉ cần dùng nước ấm, sờ vào thấy hơi nóng là được.

Ngao gặp nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng mở vỏ và nhả cát.

Với cách này, bạn sẽ chỉ mất 10 phút là có thể xử lý hết phần cát trong ngao.

Khuấy đều muối và dầu mè

Đổ ngao vào chậu, cho 1 lượng nước thích hợp ngập ngao, thêm 1 thìa muối và 1 thìa dầu mè vào nước, khuấy nhẹ rồi để yên trong 2 giờ.

Đây là phương pháp làm sạch ngao truyền thống nhất của thập niên 60, vừa đơn giản lại hiệu quả. Phương pháp này có thể làm cho ngao nhả cát nhanh và sạch sẽ triệt để. Bạn có thể dùng phương pháp này khi có nhiều thời gian để chờ đợi.

Làm sạch ngao bằng phương pháp lắc

Cho ngao vào chậu nước rồi ngâm khoảng 1 tiếng để ngao mở miệng. Sau đó dùng tay khuấy rửa thật mạnh để cát và bụi bẩn bám ở bên ngoài và bên trong ngao nhả bớt ra.

Sau đó, cho ngao vào một hộp kín, thêm chút nước, đậy nắp lại, lắc thật mạnh. Nếu không có hộp, có thể dùng hai chiếc chậu úp lên nhau. Lắc mạnh tay như vậy khoảng 5 lần, ngao sẽ tự động nhả hết cát.

Lúc này, chỉ cần rửa lại ngao vài lần với nước sạch là có thể đem ra chế biến.

Ảnh minh họa: Internet

Rửa và cho ngao vào tủ lạnh

Rửa sạch ngao, để ráo nước, cho ngao vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút. Sau khi hết thời gian, lấy ngao ra và rửa sạch với nước nhiều lần. Ngao sẽ đặc biệt sạch sẽ.

Phương pháp này cũng đơn giản và hiệu quả. Những con ngao sẽ há miệng và nhả hết cát ra ngoài, chỉ cần rửa sạch bằng nước.

Dùng muối và ớt

Đây là cách làm sạch ngao phổ biến. Bạn chỉ cần rửa ngao qua nước sạch để loại bỏ hết bùn đất bên ngoài. Sau đó, ngâm ngao vào chậu nước có pha chút muối và cắt thêm vài quả ớt tươi (loại ớt cay). Ngâm ngao khoảng 2-3 tiếng là được.