Bí quyết chọn ổi thơm ngon, giòn ngọt, chuẩn 10 quả như 10

Khi mua ổi, bạn hãy cầm quả ổi lên tay để kiểm tra trọng lượng. Hãy chọn những quả có cảm giác nặng và chắc tay bởi chúng sẽ có phần thịt nhiều. Còn nếu quả ổi nhẹ, hơi mềm thì không nên chọn, vì đó có thể là nó đã quá chín hoặc đã bị mất nước.

Nhìn màu sắc của ổi

Những quả ổi vừa chín thường sẽ là những quả ổi ngon nhất vì nó vẫn còn giữ được độ giòn, vị chua chua ngọt ngọt vô cùng hấp dẫn. Nhưng tùy theo khẩu vị riêng mà có thể chọn ổi theo mức độ chín.

Tùy từng giống ổi mà khi chín sẽ có màu vỏ khác nhau, những quả ổi ngon thường có màu xanh nhạt, hơi ngả vàng. Những quả ổi có màu quá xanh, không có ánh vàng chứng tỏ ổi chưa đủ độ chín, những quả vỏ càng xanh vị sẽ càng chát, khi ăn cứng, rất khó ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Rốn ổi

Rốn ổi hay đít quả ổi là phần thấp nhất quả ổi, nơi vẫn còn lại dấu vết của nhụy và nhị hoa. Nhìn vào rốn ổi, nếu thấy lỗ giãn càng to thì ổi càng chín. Thông thường, quả ổi rốn mở to sẽ ngon hơn quả có rốn co lại và sâu.

Rốn ổi giãn tỉ lệ thuận với độ chín của quả ổi, bạn có thể tùy chọn ngưỡng chín phù hợp với sở thích của mình. Rốn ổi càng nhỏ khít, lõm sâu là ổi còn xanh, ăn sẽ chua hoặc chát, không ngon miệng.

Quan sát cuống, lá ổi

Những quả ổi có cuống tươi, lá xanh, không bị khô thì đó là những quả ổi mới hái từ cây xuống, những quả ổi này tươi, nhiều nước, ăn sẽ rất ngon. Nên chọn ổi có phần thịt gần cuống đã nở và hơi chín vàng, nếu phần thịt chỗ cuống còn xanh, chưa nở ra thì đó là ổi chưa chín.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ ổi

Chọn ổi quan trọng là nhìn vào vỏ (da ổi). Quả ổi ngon biểu bì thường có vân, sần sùi lồi lõm một chút. Những quả có gợn sóng nhẹ, khe rãnh nhiều hơn chính là những trái ổi ngon, nhìn vào thấy da sần thì chọn trước vì đó là trái ổi có phần thịt nhiều hơn phần hạt. Nếu vỏ ổi trơn nhẵn, nhìn mỏng mềm mướt, thiếu cảm giác rắn rỏi, là chất ổi sẽ nhạt, độ ngọt ít, không ngon.