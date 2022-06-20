Phụ nữ thường xuyên ăn 4 thứ này, tóc sẽ đen mượt, ruột sạch hơn và tử cung cũng khỏe mạnh hơn gấp bội!

Khoai môn là một loại thực phẩm có tính kiềm. Sau khi ăn, khoai môn giúp trung hòa các chất chua trong cơ thể, đạt được sự cân bằng axit-bazơ, làm cho cơ thể con người có tính kiềm yếu và có lợi hơn cho sức khỏe .

Sau một thời gian ăn loại thực phẩm này, tóc sẽ từ từ sẫm màu và trở nên bóng mượt hơn. Ngoài ra, khoai môn có chức năng thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ huyết ứ rất tốt. Ăn thường xuyên có thể thúc đẩy lưu thông máu, tăng tốc độ trao đổi chất, thải độc tố tử cung và máu, ngăn ngừa lão hóa tử cung sớm, trì hoãn vô kinh và làm cho tử cung sạch hơn.

Giá trị dinh dưỡng của ngô rất cao. Đối với phụ nữ, việc ăn ngô thường xuyên còn có tác dụng làm đẹp da rất hiệu quả. Vì trong ngô chứa nhiều loại vitamin và các nguyên tố khoáng chất phong phú, có thể giúp làn da của chúng ta trở nên mịn màng hơn. Khi chế biến ngô, bạn cũng có thể cho thêm đậu Hà Lan, sự kết hợp này có tác dụng dưỡng tử cung rất tốt, thúc đẩy tuần hoàn máu và thải độc tố tử cung, ngoài ra còn có thể ngăn ngừa lão hóa tử cung sớm một cách hiệu quả.

3. Nấm hương

Trong nấm hương có chứa rất nhiều chất xơ, Vitamin B nhưng lại ít calo. Nấm hương được dùng làm thực phẩm, hay dùng làm thuốc trong đông y

Nấm hương có giá trị dinh dưỡng rất cao. Hàm lượng chất chống oxy hóa của nấm hương gấp 12 lần mạch nha và 4 lần gan gà. Ngoài ra, trong nấm hương còn chứa hàm lượng protein cao, chất béo thấp, polysaccharides, nhiều loại axit amin và vitamin tổng hợp, có thể cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt, loại thực phẩm này còn có tác dụng giúp làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa ung thư, giúp tiêu hóa tốt, chống táo bón, giảm cân,...

4. Nấm mèo

Nấm mèo giúp tăng cường chức năng miễn dịch, điều tiết mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, làm giảm lượng đường trong máu, chậm lão hóa, chống loét, chống nấm...

Hàm lượng sắt trong nấm mèo rất phong phú nên việc ăn loại nấm này thường xuyên sẽ có thể dưỡng huyết, giữ gìn sức khỏe cho da mặt, giúp da dẻ hồng hào, rạng rỡ. Không những thế, nấm mèo còn có tác dụng hút bụi và các tạp chất còn sót lại trong hệ tiêu hóa, sau đó đào thải chúng ra khỏi cơ thể, từ đó làm thông dạ dày và ruột một cách hiệu quả.