Thực phẩm vi sinh

Thực phẩm chứa lợi khuẩn giúp loại bỏ các yếu tố độc hại khỏi cơ thể và giảm bớt tình trạng nôn nao, đầy hơi và các vấn đề về tiêu hóa.

Nước dừa

Trong khi nước thông thường giúp bù nước và tiêu hóa, nước dừa cũng giúp khóa lượng nước trong cơ thể và giúp cơ thể thư giãn do có chứa chất điện giải trong đó.

Trứng

Mặc dù ăn có thể không phải là điều bạn muốn làm ngay sau bữa tiệc, nhưng ăn một ít trứng sau khi nghỉ ngơi đầy đủ và để cơ thể tạo cảm giác thèm ăn sẽ thực sự có lợi cho cơ thể bạn, vì chúng giúp duy trì lượng đường trong máu.

Trà gừng

Trộn với mật ong, hoặc thậm chí không có mật ong, trà gừng là một liều thuốc giảm đau tức thì do đầy hơi và nặng nề do một đêm đi chơi căng thẳng. Gừng cũng giúp giảm đau đầu hoặc viêm ruột do đồ uống hoặc thức ăn nhanh.

Theo Times of India