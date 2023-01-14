Thời điểm cuối năm và đầu năm mới, nhiều người trong chúng ta dễ thưởng thức đồ uống và đồ ăn nhiều dầu mỡ để thư giãn sau những căng thẳng và hỗn loạn kéo dài thời gian qua.

Khi đến tiệc cuối năm và đầu năm mới, nhiều người trong chúng ta thưởng thức đồ uống và đồ ăn nhiều dầu mỡ để thư giãn sau những căng thẳng và hỗn loạn kéo dài thời gian qua. Khi tất cả các đèn tắt và âm nhạc dừng lại, cơ thể của chúng ta cần một buổi "cai nghiện" tinh túy để làm dịu và trở lại trạng thái khỏe mạnh hơn. Dưới đây là 5 món đồ bạn có thể tiêu thụ để làm sạch hệ thống của mình sau một đêm tiệc tùng quá chén.

Nước Nếu bạn uống rượu trong khi tiệc tùng, bạn sẽ bị mất nước vào một lúc nào đó. Nước đến để giải cứu ở đây. Nó cũng sẽ hỗ trợ tiêu hóa tất cả đồ ăn vặt được tiêu thụ ở đó.

Thực phẩm vi sinh Thực phẩm chứa lợi khuẩn giúp loại bỏ các yếu tố độc hại khỏi cơ thể và giảm bớt tình trạng nôn nao, đầy hơi và các vấn đề về tiêu hóa. Nước dừa Trong khi nước thông thường giúp bù nước và tiêu hóa, nước dừa cũng giúp khóa lượng nước trong cơ thể và giúp cơ thể thư giãn do có chứa chất điện giải trong đó. Trứng Mặc dù ăn có thể không phải là điều bạn muốn làm ngay sau bữa tiệc, nhưng ăn một ít trứng sau khi nghỉ ngơi đầy đủ và để cơ thể tạo cảm giác thèm ăn sẽ thực sự có lợi cho cơ thể bạn, vì chúng giúp duy trì lượng đường trong máu. Trà gừng Trộn với mật ong, hoặc thậm chí không có mật ong, trà gừng là một liều thuốc giảm đau tức thì do đầy hơi và nặng nề do một đêm đi chơi căng thẳng. Gừng cũng giúp giảm đau đầu hoặc viêm ruột do đồ uống hoặc thức ăn nhanh. Theo Times of India

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