Những 'ứng cử viên' sáng giá giúp giải độc cơ thể, đào thải độc tố sau những buổi tiệc 'ngập dầu mỡ'

Dinh dưỡng 14/01/2023 06:00

Thời điểm cuối năm và đầu năm mới, nhiều người trong chúng ta dễ thưởng thức đồ uống và đồ ăn nhiều dầu mỡ để thư giãn sau những căng thẳng và hỗn loạn kéo dài thời gian qua.

Khi đến tiệc cuối năm và đầu năm mới, nhiều người trong chúng ta thưởng thức đồ uống và đồ ăn nhiều dầu mỡ để thư giãn sau những căng thẳng và hỗn loạn kéo dài thời gian qua. Khi tất cả các đèn tắt và âm nhạc dừng lại, cơ thể của chúng ta cần một buổi "cai nghiện" tinh túy để làm dịu và trở lại trạng thái khỏe mạnh hơn.

Những 'ứng cử viên' sáng giá giúp giải độc cơ thể, đào thải độc tố sau những buổi tiệc 'ngập dầu mỡ' - Ảnh 1
 

Dưới đây là 5 món đồ bạn có thể tiêu thụ để làm sạch hệ thống của mình sau một đêm tiệc tùng quá chén. 

Nước

Những 'ứng cử viên' sáng giá giúp giải độc cơ thể, đào thải độc tố sau những buổi tiệc 'ngập dầu mỡ' - Ảnh 2
 

Nếu bạn uống rượu trong khi tiệc tùng, bạn sẽ bị mất nước vào một lúc nào đó. Nước đến để giải cứu ở đây. Nó cũng sẽ hỗ trợ tiêu hóa tất cả đồ ăn vặt được tiêu thụ ở đó.

Thực phẩm vi sinh

Thực phẩm chứa lợi khuẩn giúp loại bỏ các yếu tố độc hại khỏi cơ thể và giảm bớt tình trạng nôn nao, đầy hơi và các vấn đề về tiêu hóa.

Nước dừa

Những 'ứng cử viên' sáng giá giúp giải độc cơ thể, đào thải độc tố sau những buổi tiệc 'ngập dầu mỡ' - Ảnh 3
 

Trong khi nước thông thường giúp bù nước và tiêu hóa, nước dừa cũng giúp khóa lượng nước trong cơ thể và giúp cơ thể thư giãn do có chứa chất điện giải trong đó. 

Trứng

Mặc dù ăn có thể không phải là điều bạn muốn làm ngay sau bữa tiệc, nhưng ăn một ít trứng sau khi nghỉ ngơi đầy đủ và để cơ thể tạo cảm giác thèm ăn sẽ thực sự có lợi cho cơ thể bạn, vì chúng giúp duy trì lượng đường trong máu. 

Trà gừng

Những 'ứng cử viên' sáng giá giúp giải độc cơ thể, đào thải độc tố sau những buổi tiệc 'ngập dầu mỡ' - Ảnh 4
 

Trộn với mật ong, hoặc thậm chí không có mật ong, trà gừng là một liều thuốc giảm đau tức thì do đầy hơi và nặng nề do một đêm đi chơi căng thẳng. Gừng cũng giúp giảm đau đầu hoặc viêm ruột do đồ uống hoặc thức ăn nhanh. 

Theo Times of India

Loại thực phẩm này là 'mỏ vàng dinh dưỡng', được mệnh danh là 'sát thủ diệt ung thư', điều hòa đường huyết lại cực tốt cho phụ nữ ở kỳ mãn kinh

Loại thực phẩm này là 'mỏ vàng dinh dưỡng', được mệnh danh là 'sát thủ diệt ung thư', điều hòa đường huyết lại cực tốt cho phụ nữ ở kỳ mãn kinh

Hành tây, mặc dù là một trong những nguyên liệu cơ bản hơn trong tủ đựng thức ăn của chúng ta, nhưng rất giàu vitamin và có lợi cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   thức uống detox thực phẩm giải độc tốt cho cơ thể thức uống giải độc

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc