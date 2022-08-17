Mùa đào đến rồi, mách bạn mẹo chọn được những quả đào thơm ngon, giòn ngọt, cắn miếng nào "ngất ngây" miếng đó

Dinh dưỡng 17/08/2022 07:33

Học ngay 5 mẹo chọn đào ngon 'bách phát bách trúng'.

Nhìn vào lông tơ của quả đào

Để biết quả đào là đào tươi hay không, bạn hãy nhìn vào lớp lông tơ ở trên vỏ. Bề mặt vỏ đào thường sẽ có nhiều lông tơ nhỏ để bảo vệ phần cùi bên trong. Đào không còn lông tơ thường là do vận chuyển và bảo quản trong thời gian dài. Các sợi lông tơ bị rụng trong khoảng thời gian đó.

Mùa đào đến rồi, mách bạn mẹo chọn được những quả đào thơm ngon, giòn ngọt, cắn miếng nào 'ngất ngây' miếng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có xu hướng chọn đào không lông để dễ rửa sạch. Tuy nhiên, trừ giống đào vỏ nhẵn, không lông thì các loại đào khác nên chọn quả còn lông tơ nguyên vẹn. Đó là dấu hiệu cho thấy đào còn tươi.

Ngửi mùi đào

Trong hoàn cảnh bình thường, đào chín tự nhiên không chỉ có vị ngọt mà mùi rất thơm. Bạn có thể ngửi thấy hương đào nổi bật, rõ ràng. Do đó, khi chọn, hãy cố gắng ngửi nó, nếu thấy mùi đào một cách rõ ràng, điều đó có nghĩa nó được cho chín tự nhiên, không sử dụng thuốc. Những quả đào sẽ ngọt và ngon.

Ngoài ra, quả chín thường có màu đỏ, do đó bạn đừng dại chọn những quả màu trắng nhé, sẽ chua, không thơm ngon.

Nhìn vào đáy quả đào

Khi mua đào, đầu tiên bạn có thể nhìn vào chóp (phần đáy) của quả đào. Không phân biệt đào to hay nhỏ, miễn là phần chóp này của đào nhô lên, người qua gọi đó là đào đực. Nếu phần đáy này mà lõ xuống thì được gọi là đào cái. Thông thường, những quả đào đực có phần đáy nhọn và cao sẽ ngon hơn những quả cái mà phần đáy lõm xuống. Những quả đực vừa giòn ngọt lại nhiều nước vì thế hãy chọn những quả này để mua nhé!

Chọn quả nặng tay

Khi mua, bạn nên cầm thử các quả đào để lựa chọn. Cầm hai quả ở hai tay, thấy quả nào chắc và nặng tay hơn thì lấy. Quả như vậy sẽ nhiều nước, dày cùi hơn.

Mùa đào đến rồi, mách bạn mẹo chọn được những quả đào thơm ngon, giòn ngọt, cắn miếng nào 'ngất ngây' miếng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cũng nên sờ thử xem đào có bị mềm héo hay không. Đào chín nhưng phần thịt vẫn phải chắc, không bị nhũn. Nếu phần thịt đào sờ vào mềm thì đó là đào đã hái từ lâu, bị héo.

Nhìn vào cuống quả

Ngoài ra, cuống quả cúng đánh giá được đào ngon hay không. Với những quả đào chín tự nhiên, các khớp của cuống quả thường có màu đỏ, vị ngọt hơn. Ngược lại, màu xanh ở cuống cho thấy đào chưa chín hẳn, ăn vào có vị chua, không ngon. Khi mua đào, chúng ta phải mua đào có độ chín cao mới ngọt, giòn. Tuy nhiên cũng không nên chọn những quả sờ vào mềm là quá chín, nhũn không ngon.

Mùa đào đến rồi, mách bạn mẹo chọn được những quả đào thơm ngon, giòn ngọt, cắn miếng nào 'ngất ngây' miếng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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