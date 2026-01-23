Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch

Dinh dưỡng 23/01/2026 05:30

Dù có kích thước nhỏ bé, kiwi lại chứa đựng một hàm lượng dinh dưỡng khổng lồ, vượt xa nhiều loại trái cây khác. Không chỉ là loại trái cây giàu vitamin C', kiwi không chỉ mang lại hương vị chua ngọt hấp dẫn mà còn là bài thuốc tự nhiên cho hệ miễn dịch, tiêu hóa và tim mạch.

Kiwi là một loại trái cây có kích thước nhỏ có vỏ ngoài màu nâu và phần thịt bên trong có màu xanh hoặc màu vàng, chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hoá. Kiwi được trồng ở nhiều nơi, tuy nhiên New Zealand là nơi xuất khẩu hàng đầu và đa phần mọi người thích ăn kiwi vàng vì phần thịt mềm hơn kiwi xanh.

Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của trái kiwi

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Quả kiwi là một trong những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất, thậm chí cao gấp đôi so với cam và chanh. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc kích thích sản sinh bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, vi khuẩn và virus từ môi trường bên ngoài. Việc bổ sung một quả kiwi mỗi ngày có thể giúp bạn giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh cảm lạnh, cảm cúm và rút ngắn thời gian phục hồi khi cơ thể mệt mỏi.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón

Kiwi chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng một loại enzyme đặc biệt có tên là actinidin, giúp phân giải protein hiệu quả hơn. Sự kết hợp này không chỉ thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà còn giúp làm dịu các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru. Đối với những người thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa hoặc táo bón mãn tính, kiwi được xem là một liệu pháp tự nhiên vô cùng an toàn và hiệu quả.

Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp

Hàm lượng kali cao trong quả kiwi giúp cân bằng điện giải và làm giãn mạch máu, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp ổn định. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn kiwi thường xuyên có khả năng làm giảm lượng chất béo trung tính trong máu và ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông. Điều này góp phần quan trọng trong việc bảo vệ bạn khỏi các nguy cơ đau tim, đột quỵ và các bệnh lý liên quan đến xơ vữa động mạch.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Trong quả kiwi chứa hai loại dưỡng chất "vàng" cho mắt là lutein và zeaxanthin. Đây là những hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím và ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử. Việc duy trì thói quen ăn kiwi giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe và minh mẫn khi bước sang độ tuổi lão hóa.

Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng không nên ăn kiwi

Mặc dù kiwi có rất nhiều tác dụng có lợi đối với cơ thể, tuy nhiên ở một số trường hợp kiwi có thể bị chống chỉ định vì có khả năng gây nên các tác dụng bất lợi:

Người có cơ địa dị ứng với nhựa mủ: Người ta phát hiện ra rằng hầu hết những người bị dị ứng latex cũng dễ bị dị ứng kiwi. Nếu bạn có phản ứng dị ứng với latex, thì bạn nên tránh ăn kiwi và các sản phẩm có kiwi.

Người đang dùng một số loại thuốc: Kiwi có thể làm tăng cảm giác gây nghiện khi dùng chung với các thuốc chống nấm và làm hạ huyết áp quá mức nếu dùng chung với các thuốc điều trị tăng huyết áp.

Bệnh nhân viêm tuỵ: Ăn quá nhiều kiwi có thể dẫn đến viêm tuỵ cấp.

Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người có hệ tiêu hoá yếu: Kiwi có thể gây nên các vấn đề trên đường tiêu hoá như nôn, buồn nôn, tiêu chảy, đầy bụng, ớn lạnh, đổ mồ hôi, khó nuốt.

Bệnh nhân sỏi thận, sỏi mật: Hàm lượng oxalate lớn trong kiwi có thể hình thành nên các dạng sỏi trong thận và mật, cần tránh dùng trên những đối tượng này.

Người mắc chứng đi tiểu nhiều lần: Kiwi có tác dụng lợi tiểu, khiến cho bệnh nhân phải đi tiểu thường xuyên.

Quả Kiwi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, ăn đúng cách lợi ích nhân đôi

Quả Kiwi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, ăn đúng cách lợi ích nhân đôi

Kiwi được xem là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng bậc nhất. Loại quả này cũng chứa lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Chỉ cần sử dụng đúng cách, kiwi có thể mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn không ngờ tới.

Từ khóa:   kiwi lợi ích khi ăn quả kiwi dinh dưỡng

