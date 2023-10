Loại nước ép được chứng minh có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày, là 'người bạn thân' của hệ tiêu hóa: Có sẵn ở Việt Nam, ai cũng có thể uống

Nhóm nghiên cứu phân tích rằng dâu tây giúp ích cho sức khỏe dạ dày theo hai cách. Trước hết, dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa. Dâu tây còn đóng vai trò là chất xúc tác thúc đẩy tích cực hoạt động chống oxy hóa trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hoạt động chống oxy hóa này đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa tổn thương niêm mạc dạ dày. Dạ dày bài tiết axit để tiêu hóa nhưng nó cũng tiết ra chất nhầy bảo vệ để dạ dày không bị tổn thương do axit tiết ra.

Tuy nhiên, nếu ăn dâu tây thường xuyên, có thể giảm đáng kể nguy cơ tổn thương axit dạ dày nhờ đặc tính chống oxy hóa của dâu tây. Nhóm nghiên cứu còn tin rằng dâu tây có thể làm giảm tình trạng loét dạ dày - căn bệnh xảy ra khi niêm mạc dạ dày bị tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Dựa trên nghiên cứu này, chúng tôi sẽ có thể phát triển một loại thuốc mới không chỉ có thể phục hồi chức năng dạ dày sau khi uống rượu mà còn điều trị các bệnh dạ dày khác nhau do nhiễm trùng khác nhau”.

Kết quả của nghiên cứu này có tên "Strawberry Polyphenols Attenuate Ethanol-Induced Gastric Lesions in Rats by Activation of Antioxidant Enzymes and Attenuation of MDA Increase)" (Tạm dịch: Chất Polyphenol có trong dâu tây làm giảm tổn thương dạ dày do Ethanol gây ra ở chuột bằng cách kích hoạt các enzyme chống oxy hóa và làm giảm sự gia tăng MDA) đã được công bố trên tạp chí khoa học PLoS ONE.