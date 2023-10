Quả gấc là một loại cây thuộc họ bầu bí và tại Hàn Quốc, quả gấc được mệnh danh là "quả từ thiên đường". Lý do là vì quả gấc chứa rất nhiều chất dinh dưỡng gồm các axit béo không bão hòa như omega-3 giúp tăng khả năng hấp thụ trong cơ thể; các chất phytochemical như carotenoid, flavonoid và polyphenol giúp kích hoạt các đặc tính kháng khuẩn và chống ung thư.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMC Complementary Medicine and Therapies, 44 mẫu từ miền Trung và miền Bắc Việt Nam, Thái Lan và Úc đã được xét nghiệm tìm tế bào ung thư vú và khối u ác tính. Kết quả cho thấy hợp chất ở gấc tiêu diệt khối u ác tính và tế bào ung thư vú theo thời gian. Đặc biệt, tế bào u ác tính ở người "MM418C1" biến mất tới 80% sau 72 giờ.

Dầu gấc

Có nhiều món ăn được chế biến từ quả gấc nhưng dầu gấc được chiết suất từ phần thịt của qủa gấc có rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Nhiều người cũng hay chế biến quả gấc thành dầu gấc để dành dùng dần.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu gấc chiếm tới 97% các thành phần chống oxy hóa, chẳng hạn như lycopene, trong quá trình chiết xuất. Dầu gấc cũng có hàm lượng beta carotene - tiền chất của vitamin A cao gấp 1.8 lần so với dầu từ gan cá thu, 15 lần so với dưỡng chất trong cà rốt hoặc xấp xỉ gần 70 lần so với cà chua.