7 loại trái cây nhiều chất xơ ăn đúng cách sẽ trị được nhiều bệnh, đặc biệt người bị táo bón

Dinh dưỡng 07/10/2023 08:33

Táo bón có thể được cải thiện bằng cách cải thiện thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống và tiêu thụ nhiều trái cây có chất xơ.

Nếu bạn đã từng bị táo bón khi đi vệ sinh, trước tiên bạn nên kiểm tra thói quen ăn uống của mình. Các bữa ăn không đều đặn và chế độ ăn tập trung vào thịt hoặc thức ăn nhanh có thể gây ra rối loạn nhu động ruột đường tiêu hóa. 

Những thói quen xấu như ăn uống thất thường, uống ít nước, lười tập thể dục sẽ tích tụ trong cuộc sống hàng ngày và dẫn đến táo bón. Táo bón nếu không được điều trị có thể gây ra các biến chứng như trĩ và tắc ruột. Điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân chính xác và điều chỉnh những thói quen xấu để tăng cường sức khỏe nhu động ruột.

7 loại trái cây nhiều chất xơ ăn đúng cách sẽ trị được nhiều bệnh, đặc biệt người bị táo bón - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng

Khi căng thẳng, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích và ngay lập tức cung cấp nhiều máu đến các cơ khiến lượng máu trong hệ tiêu hóa trở nên tương đối ít hơn bình thường. Vì điều này, chuyển động của hệ tiêu hóa có thể bị chậm lại hoặc có thể xảy ra táo bónBạn phải thư giãn cơ thể và tâm trí bằng cách thiền định hoặc nghỉ ngơi thích hợp, hạn chế để cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. 

Ăn ngon

Nếu lượng thức ăn giảm do ăn kiêng, phân được sản xuất ít hơn và nhu động ruột giảm, khiến táo bón dễ xảy ra hơn. Các chuyên gia khuyến nghị để  tăng cường nhu động ruột, cần ăn ba bữa một ngày và tiêu thụ đủ nước để kích hoạt nhu động ruột. Thực phẩm giàu chất xơ như rau và trái cây cũng giúp cải thiện môi trường đường ruột một cách hiệu quả.  

7 loại trái cây nhiều chất xơ ăn đúng cách sẽ trị được nhiều bệnh, đặc biệt người bị táo bón - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tìm nguyên nhân

Táo bón khác nhau ở mỗi bệnh nhân về triệu chứngthời gian và mức độ suy giảm khả năng hoạt động của ruột.  Đặc biệt, táo bón có thể được cải thiện bằng cách thay đổi chế độ ăn uống khoa học và thói quen sinh hoạt lành mạnh. Hãy cùng tìm hiểu về 7 loại trái cây có chất xơ có tác dụng tiêu hóa và trị táo bón hiệu quả nhé.

Chuối

Chuối rất giàu kali. Kali phục hồi chất điện giải trong cơ thể và giúp co bóp ruột khi đi ngoài. Chuối cũng chứa nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy tiêu hóa hợp lý. 

Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, quả việt quất và quả mâm xôi chứa nhiều chất xơ và vitamin C. Những thành phần này làm mềm phân và cải thiện nhu động ruột.

7 loại trái cây nhiều chất xơ ăn đúng cách sẽ trị được nhiều bệnh, đặc biệt người bị táo bón - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Táo

Táo rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C. Táo cũng rất giàu chất xơ, có tác dụng trị táo bón, đồng thời chứa pectin, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp đường ruột khỏe mạnh.

Bơ rất giàu chất xơ tự nhiên giúp làm sạch thành ruột. Là nguồn cung cấp axit béo không bão hòa đơn, giúp tuyến tụy và túi mật hoạt động tốt.

7 loại trái cây nhiều chất xơ ăn đúng cách sẽ trị được nhiều bệnh, đặc biệt người bị táo bón - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Dứa là loại trái cây giàu chất xơ hơn bơ. Dứa còn chứa nhiều bromelain có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa thịt. Dứa đặc biệt hữu ích trong việc tiêu hóa thức ăn sau phẫu thuật.

Đu đủ

Đu đủ, một loại trái cây nhiệt đới mềm, ngọt và thơm ngon, có chứa papain, một loại enzyme phân hủy protein. Papain đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ protein trong quá trình tiêu hóa.

Cà chua

Cà chua chứa nhiều kali, magie và lycopene. Lycopene, chất có màu đỏ đặc trưng của cà chua, hoạt động như một chất chống oxy hóa. Cà chua cũng giàu vitamin C, rất tốt cho việc duy trì sức khỏe của hệ tiêu hóa.

Loại trái cây này là "tuyệt tác ẩm thực" kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa táo bón nhưng lại thường bị đánh giá thấp

Loại trái cây này là "tuyệt tác ẩm thực" kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa táo bón nhưng lại thường bị đánh giá thấp

Đu đủ sống hoặc đu đủ xanh chưa chín thường là thực phẩm bị đánh giá thấp. Nó được lấy từ một loại cây đu đủ Carica nhỏ lâu năm có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới. Giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin, protein, dinh dưỡng thực vật và các enzym như papain và chymopapain, đu đủ sống được cho là mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

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