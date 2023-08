Loại củ này là 'tiên dược' tự nhiên, chữa đau đầu lại giúp giảm cholesterol, điều hòa huyết áp, phụ nữ dùng nhiều đẹp da, chẳng lo đau bụng khi đến 'ngày đèn đỏ'

Có bằng chứng cho thấy gừng có thể giúp giảm buồn nôn khi mang thai. Một tổng quan hệ thống năm 2014 đã kiểm tra 12 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng khác nhau. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng gừng cải thiện đáng kể cảm giác buồn nôn khi so sánh với giả dược, mặc dù nó không làm giảm nôn mửa. Tuy nhiên, đánh giá cho thấy rằng gừng là một cách an toàn để kiểm soát chứng buồn nôn khi mang thai mà không có bất kỳ tác dụng phụ có hại nào.

Và lợi ích này có thể kéo dài ra ngoài thời kỳ mang thai. Một đánh giá có hệ thống riêng năm 2019 cũng cho thấy rằng tiêu thụ gừng có thể là một cách an toàn và hiệu quả để giảm cảm giác buồn nôn. Đánh giá cho thấy rằng ăn 1.500 mg gừng trong một ngày là lượng phù hợp để giảm buồn nôn.

2. Gừng có thể giúp giảm đau bụng kinh

Một nghiên cứu năm 2009 đã so sánh tác dụng của gừng, axit mefenamic (một loại thuốc chống viêm không steroid hoặc NSAID) và ibuprofen đối với cơn đau ở phụ nữ bị chuột rút kinh nguyệt. Thử nghiệm lâm sàng cho thấy cả ba biện pháp khắc phục đều giúp giảm đau và mang lại hiệu quả giảm đau tương tự nhau.

Nói cách khác, gừng không tốt hơn và không tệ hơn so với các loại thuốc giảm đau khác. Mặc dù kết quả đầy hứa hẹn của nghiên cứu này, nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để biết liệu gừng có thực sự hiệu quả trong việc điều trị chứng đau bụng kinh hay không.

3. Gừng có thể chống viêm

Tình trạng viêm mãn tính có thể làm tăng nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe, bao gồm một số bệnh ung thư, bệnh tiểu đường loại 2, viêm khớp dạng thấp và các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer.

Ăn gừng có thể phục vụ như một thuốc giải độc cho loại viêm này. Một đánh giá có hệ thống năm 2017 đã kiểm tra kết quả của một số nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng 6-Gingerol, thành phần hoạt tính của gừng, có một số đặc tính chống viêm đầy hứa hẹn. Thành phần này cũng đã được liên kết với các hiệu ứng chống oxy hóa. Nhưng cần phải nghiên cứu thêm để biết liệu điều này có thực sự có tác dụng thực sự đối với sức khỏe hay phòng chống bệnh tật hay không.

4. Gừng có thể giảm đau cơ và các triệu chứng viêm khớp

Tác dụng chống viêm của gừng cũng có thể ảnh hưởng đến đau cơ và khớp. Một nghiên cứu năm 2001 cho thấy những người tham gia được chiết xuất gừng ít bị đau đầu gối hơn so với nhóm đối chứng.

Một đánh giá có hệ thống của nhiều nghiên cứu khác nhau đã kết luận rằng gừng giúp cải thiện cơn đau ở những người bị viêm khớp. Và có rất ít tác dụng phụ không mong muốn. Nhưng một nghiên cứu khác so sánh gừng và ibuprofen để giảm đau khớp lại có nhiều kết quả khác nhau.

5. Gừng có thể giúp giảm cân

Nghiên cứu về giảm cân và gừng rất phức tạp, vì hầu hết các nghiên cứu chỉ được thực hiện trên động vật hoặc với một nhóm nhỏ người. Điều đó nói rằng, một đánh giá năm 2018 về tác dụng của gừng đối với cân nặng và kích thước cơ thể cho thấy rằng nó làm giảm trọng lượng cơ thể, tỷ lệ eo-hông, chỉ số đường huyết lúc đói và kháng insulin (tác nhân gây ra bệnh tiểu đường loại 2).

Cũng có một số bằng chứng cho thấy ăn gừng có thể làm tăng cảm giác no (cảm thấy no và hài lòng) sau bữa ăn. Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy những người đàn ông tiêu thụ 2 g bột gừng hòa tan trong nước nóng cùng với bữa sáng đã giảm cảm giác đói hơn so với nhóm đối chứng.

Nhưng kết quả của những nghiên cứu này không đủ để nói liệu bổ sung gừng có phải là một chiến lược lâu dài hiệu quả để duy trì cân nặng hay không.

6. Gừng trị chứng đau nửa đầu

Có tranh luận xung quanh việc liệu gừng có giúp chữa chứng đau nửa đầu hay không. Điều đó có nghĩa là nó sẽ hữu ích, vì buồn nôn và đau là hai triệu chứng chính của chứng đau nửa đầu. Và một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng những người dùng gừng khi cơn đau đầu bắt đầu có nhiều khả năng hết đau sau 2 giờ.

Một nghiên cứu khác cho thấy dùng gừng cùng với NSAID - phiên bản IV (tiêm tĩnh mạch) của ibuprofen - giúp điều trị chứng đau nửa đầu tốt hơn so với chỉ dùng thuốc. Các nghiên cứu lớn hơn sẽ hữu ích để xác nhận liệu gừng có thể điều trị chứng đau nửa đầu hiệu quả hay không. Hiện tại, gừng không được coi là phương pháp điều trị được lựa chọn đầu tiên.

7. Gừng hạ huyết áp

Đây là một trong những lý do phổ biến nhất mà mọi người cân nhắc dùng gừng. Thật không may, nghiên cứu không mạnh về lợi ích này. Các nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp ích cho cả huyết áp tâm thu (số trên cùng) và huyết áp tâm trương (số dưới cùng), nhưng chỉ ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Chưa có đủ nghiên cứu để khẳng định chắc chắn liệu nó có thể giúp giảm huyết áp ở những người không mắc bệnh tiểu đường hay không.

8. Gừng giúp tiêu hóa

Nhiều thế hệ đã sử dụng gừng như một chất hỗ trợ tiêu hóa. Có một số nghiên cứu giải thích tại sao nó có thể giúp tiêu hóa. Các hợp chất trong gừng có thể làm tăng tốc độ làm rỗng dạ dày, đẩy nhanh quá trình tiêu

hóa. Điều này có thể giúp ích cho những người bị đau dạ dày do chậm làm rỗng dạ dày. Nhưng các nghiên cứu lớn hơn sẽ hữu ích để tìm hiểu xem điều này có thể giúp ích cho mọi người hay không và xác định liều lượng gừng nào là hiệu quả nhất.

9. Gừng giảm cholesterol

Có tỷ lệ tối ưu giữa cholesterol “tốt” và “xấu” rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và một số nghiên cứu cho thấy dùng gừng có thể cải thiện một số chỉ số này. Nhưng các nghiên cứu không cho thấy hiệu quả lớn và các nghiên cứu tương đối nhỏ. Vì vậy, có thể nói rằng gừng chắc chắn cải thiện số lượng cholesterol.

Theo Goodrx