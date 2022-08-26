Là món ăn có sức hút khó cưỡng trong bữa sáng của không ít người, yến mạch thực sự có lợi cho cơ thể theo nhiều cách thế này

Yến mạch phải có chất lượng cao, thân thiện với môi trường, không có tạp chất và các hạt lạ sẽ rất bổ dưỡng. Để đa dạng hương vị của bột yến mạch, hãy thêm trái cây tươi, các loại hạt, quế, kem hoặc sữa chua ít béo vào hỗn hợp yến mạch thêm thơm ngon.

Bột yến mạch rất lý tưởng để điều trị các tình trạng viêm nhiễm, như chàm hoặc kích ứng, đồng thời giúp da khỏe mạnh. Các đặc tính độc đáo của bột yến mạch bắt nguồn từ sự hiện diện của nhiều loại vitamin và nguyên tố vi lượng trong thành phần của nó.

1. Bạn sẽ có được làn da đẹp hơn

Kẽm giúp làm sạch da và loại bỏ độc tố và các hợp chất có hại khác. Nó cũng có hiệu quả thu hẹp lỗ chân lông và có tác dụng trẻ hóa. Sắt là một trong những nguyên tố quan trọng nhất đối với việc cung cấp dinh dưỡng và bão hòa độ ẩm trong tế bào da. Mangan loại bỏ sưng và viêm, đồng thời thúc đẩy quá trình chữa lành da nhanh chóng sau vết thương, vết bầm tím, bỏng và các vết thương nhỏ khác. Magie bình thường hóa lưu thông máu và cung cấp một sự đổi mới rõ rệt của các tế bào da.

2. Cơ bắp của bạn sẽ nhận được nhiều protein hơn

Một khẩu phần hoặc khoảng 8 thìa bột yến mạch cung cấp cho cơ thể bạn 15% lượng protein khuyến nghị hàng ngày. Đừng quên vitamin E là chất chống oxy hóa và glutamine sẽ giúp tái tạo các sợi cơ nhanh hơn.

3. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao

Yến mạch rất giàu chất chống oxy hóa, một trong số đó là Avenanthramides giúp giảm ngứa, viêm và huyết áp. Chúng chứa beta-glucan, làm giảm lượng đường trong máu. Tác dụng của chúng được tăng cường khi có sự hiện diện của vitamin C. Không hoàn toàn ngẫu nhiên mà bữa sáng kết hợp nước cam với bột yến mạch.

4. Bạn sẽ tràn đầy năng lượng

Bột yến mạch rất giàu carbohydrate và cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Bạn nên ăn yến mạch hơi khô vì bạn sẽ cảm thấy no trong thời gian dài hơn, tránh nhu cầu ăn các loại thực phẩm khác.

5. Hỗ trợ giảm cân

Ăn bột yến mạch hàng ngày giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình giảm cân. Bữa sáng dựa trên bột yến mạch trong một thời gian dài cho phép chúng ta kiềm chế lượng calo dư thừa.

Các carbohydrate chậm có trong nó, cho phép chúng ta điều chỉnh sự thèm ăn và lo lắng và duy trì lượng đường trong máu bình thường. Các chất dinh dưỡng trong nó không chỉ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của chúng ta, mà còn ngăn ngừa sự tích tụ chất béo và độc tố trong cơ thể và ngăn chúng ta ăn quá nhiều.

6. Giảm cholesterol

Yến mạch có chứa một loại chất xơ gọi là beta-glucan giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể.

Do axit linoleic và chất xơ hòa tan có trong bột yến mạch, nó giúp giảm mức độ chất béo trung tính và cholesterol xấu trong máu. Những chất dinh dưỡng này "làm sạch" phần còn lại của chất béo từ thành động mạch và bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi sự phát triển của các bệnh nghiêm trọng như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

7. Bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Yến mạch rất giàu chất béo lành mạnh và hỗ trợ các tế bào tim và hệ tuần hoàn. Nhờ các chất chống oxy hóa có trong bột yến mạch, khả năng gây tổn thương thành mạch máu bởi các gốc tự do được giảm thiểu.

8. Bạn sẽ thoát khỏi các vấn đề về tiêu hóa

Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn chất xơ hàng ngày, khoảng 25 đến 35 gam vì đây là chất lý tưởng để tiêu hóa tốt. Chỉ một phần nhỏ yến mạch đã chứa 1/5 lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày.

Đó là lý do tại sao bột yến mạch là hoàn hảo cho thói quen hàng ngày của bạn, chưa kể rằng các chất xơ sẽ giúp bạn duy trì hoạt động bình thường của đường ruột và do đó giúp bạn không bị căng thẳng.

Theo Brightside