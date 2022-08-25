Hủ tiếu nam vang, món ngon nức tiếng của người dân Nam Bộ, nước dùng thanh ngọt, ăn hoài không chán

Dinh dưỡng 25/08/2022 14:05

Những món ngon được chế biến từ bột gạo không ít, chẳng hạn như bún, phở, v.v.. Trong đó , hủ tiếu là món ngon nổi tiếng và phổ biến của xứ Nam Bộ, nổi bật nhất là hủ tiếu nam vang. Dưới đây là công thức siêu dễ chế biến, rất tiết kiệm thời gian cho chị em nội trợ.

Nguyên liệu:

- 1kg hủ tiếu Nam Vang

- Gan heo, tim heo, tôm sú, nạc lưng heo, thịt nạc xay, xương ống heo,  trứng cút

- Tần ô, giá sống, xà lách, hẹ lá, quả chanh, củ hành tây, rau cần tàu, hành lá, gừng

- 150gram tỏi

 

Sơ chế nguyên liệu:

- Rửa sạch xương ống rồi bắc nồi nước trần qua xương, sau đó rửa lại thật sạch

- Nhặt và rửa sạch các loại rau, gừng gọt vỏ, hành lá thái nhỏ, cần tàu thái khúc

 

Hủ tiếu nam vang, món ngon nức tiếng của người dân Nam Bộ, nước dùng thanh ngọt, ăn hoài không chán - Ảnh 1

 

- Rửa sạch tôm, cắt bớt râu tôm

- Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ

- Thịt nạc rửa sạch, băm nhỏ

 

Cách nấu nước dùng:

- Lấy nồi hầm xương, cho nước vào rồi cho xương ống đã rửa sạch, đậy kín nắp và ninh trong vòng 6 tiếng (nếu không có nhiều thời gian có thể ninh 2 tiếng)

- Sau khi ninh được nước dùng thì cho hành tây vào nồi, đậy nắp ninh 20 phút rồi nêm các gia vị cho vừa miệng và đun nhỏ lửa.

 

Chuẩn bị các nguyên liệu chính ăn kèm khác:

- Trong lúc chờ nước sôi thì bắc chảo dầu và cho tỏi vào rồi phi thơm tỏi cùng với hành tây, tiếp đến cho thịt nạc xay, hạt nêm vào và đảo đều đến khi thịt chín vàng.

 

Hủ tiếu nam vang, món ngon nức tiếng của người dân Nam Bộ, nước dùng thanh ngọt, ăn hoài không chán - Ảnh 2

 

- Luộc chín trứng cút, tôm rồi bóc vỏ tôm và trứng cút.

- Thái thịt nạc lưng, gan heo và tim thành miếng vừa ăn.

 

Hủ tiếu nam vang, món ngon nức tiếng của người dân Nam Bộ, nước dùng thanh ngọt, ăn hoài không chán - Ảnh 3

- Trần hủ tiếu qua nước sôi.

Xếp lần lượt giá, hẹ, , trứng cút, tôm, thịt băm, rau sống lên trên hủ tiếu và chan nước dùng vào và ăn nóng.

 

Hủ tiếu nam vang, món ngon nức tiếng của người dân Nam Bộ, nước dùng thanh ngọt, ăn hoài không chán - Ảnh 4

 

Hủ tiếu nam vang, món ngon nức tiếng của người dân Nam Bộ, nước dùng thanh ngọt, ăn hoài không chán - Ảnh 5

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Nguyễn Dân

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