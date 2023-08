Kích thức nhỏ nhưng dinh dưỡng 'khủng', loại trái cây này siêu giàu vitamin, chặn đứng tiểu đường, lợi cho đường ruột, chị em đắp hay ăn đều đẹp da cấp tốc

Ảnh minh họa: Internet

Kiwi có thể có những lợi ích về đường ruột mà bạn sẽ không tìm thấy ở nhiều loại thực phẩm khác. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn kiwi:

Thêm số lượng lớn vào phân của bạn để nó có thể di chuyển qua ruột kết của bạn dễ dàng hơn.

Giảm đầy hơi và khó chịu tiêu hóa.

Làm mềm phân của bạn, vì vậy bạn sẽ dễ dàng đi đại tiện hơn.

Tăng tốc hành trình của phân qua ruột kết.

Và còn hơn thế nữa, kiwi giúp giữ cho đường ruột của bạn cân bằng. Kiwi chứa nhiều prebiotic, cần thiết cho men vi sinh, hoặc vi khuẩn và nấm men thân thiện, phát triển trong ruột của bạn.

Sự cân bằng hợp lý của men vi sinh rất quan trọng đối với nhiều quá trình của cơ thể, bao gồm cả việc chống lại bệnh tật và điều chỉnh nội tiết tố của bạn. Sự cân bằng của vi khuẩn tốt có thể ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa, một số bệnh nhiễm trùng và các tình trạng như hội chứng ruột kích thích. Prebiotic rất quan trọng vì chúng là nguồn thức ăn cho những vi khuẩn lành mạnh này.

2. Chứa nhiều vitamin C

Cam nổi tiếng về hàm lượng vitamin C. Nhưng một quả kiwi sẽ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng này hơn hai quả cam. Vitamin C:

Tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn để nó có thể chống lại bệnh tật.

Chống lại sự mệt mỏi.

Giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt, thứ mà bạn cần để tạo ra các tế bào hồng cầu, để oxy có thể đi đến các cơ quan và mô của bạn.

Tạo ra collagen trong da của bạn, giúp vết thương mau lành và giữ cho làn da của bạn trông trẻ hơn.

Ngày nay, tình trạng thiếu vitamin C rất hiếm gặp, nhưng nhiều người vẫn không nhận được lượng tối ưu. Những người có tình trạng kém hấp thu (những người gặp khó khăn trong việc hấp thụ thức ăn và chất dinh dưỡng) có thể có lượng chất dinh dưỡng này thấp hơn. Ăn kiwi cùng với các loại rau và trái cây khác có thể giúp bạn có đủ vitamin C mỗi ngày.

3. Cung cấp vitamin E

Hầu hết mọi ngườ không nhận đủ vitamin E trong chế độ ăn uống của họ. Vitamin này là một chất dinh dưỡng quan trọng cho hệ thống miễn dịch và sức khỏe tim mạch của bạn. Vitamin E giúp mở rộng mạch máu, giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Một quả kiwi chứa 7% lượng vitamin E được khuyến nghị hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Kiwi là một trong số ít loại trái cây chứa nhiều vitamin E. Các nghiên cứu cho thấy rằng vitamin E trong kiwi rất khả dụng sinh học, vì vậy cơ thể bạn có thể dễ dàng sử dụng nó. Để có đủ lượng vitamin E được khuyến nghị hàng ngày, hãy thêm các loại hạt, hạt hoặc dầu như mầm lúa mì và dầu cây rum vào chế độ ăn uống của bạn.

4. Sức mạnh chống oxy hóa

Vì chứa vitamin C và vitamin E nên kiwi cũng là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời. Những chất dinh dưỡng này chống lại tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra đến từ tia nắng mặt trời, ô nhiễm không khí và sinh hoạt hàng ngày. Nhận chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm sạch một số thiệt hại gốc tự do đó và tăng cường sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như kiwi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh, bao gồm một số bệnh ung thư và bệnh tim.Nhận chất chống oxy hóa của bạn từ toàn bộ trái cây và rau quả, không phải chất bổ sung. Không có bằng chứng cho thấy các chất bổ sung có thể ngăn ngừa bệnh tật như chất chống oxy hóa tự nhiên trong trái cây và rau củ.

Kiwi và các loại trái cây và rau củ khác cũng có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong những tháng mùa đông. Các chất chống oxy hóa trong kiwi có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn trong mùa lạnh và cúm và có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn.

5. Nguồn kali dồi dào

Tim, thận, cơ bắp và dây thần kinh của bạn cần kali để hoạt động bình thường. Và nhiều người ở không nhận đủ chất điện giải quan trọng này. Nhưng một quả kiwi cung cấp 215 miligam kali, nhiều hơn gấp đôi lượng trong một thìa bơ đậu phộng hoặc một cốc rau diếp.

Nhận kali trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm nguy cơ:

Bệnh về tim mạch như huyết áp cao và đột quỵ.

Sỏi thận.

Loãng xương .

Bệnh tiểu đường loại 2.

Kali giúp điều chỉnh các phản ứng hóa học và mức chất lỏng trong cơ thể. Nhiều người hấp thụ quá nhiều natri trong chế độ ăn uống của họ, điều này làm giảm nồng độ kali và có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Ăn thực phẩm giàu kali và hạn chế natri có thể khôi phục lại sự cân bằng này.

6. Giàu vitamin K

Vitamin K không được chú ý, nó thường không được liệt kê trong bảng thành phần dinh dưỡng. Nhưng bất chấp tình trạng tàng hình của nó, nó là một chất dinh dưỡng quan trọng.

Vitamin K giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương. Vitamin K cũng có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh động mạch vành, nguyên nhân hàng đầu gây đau tim và suy tim.

Ảnh minh họa: Internet

Một quả kiwi có 31 microgam vitamin K, khoảng 25% đến 30% lượng cần thiết cho hầu hết người lớn. Các nguồn vitamin K tốt khác bao gồm rau bina, cải xoăn, bông cải xanh và dầu đậu nành.

Thưởng thức một ít kiwi và các loại trái cây và rau khác

Kiwi chứa rất nhiều dinh dưỡng, nhưng bạn cần ăn nhiều trái cây và rau khác nếu muốn cải thiện sức khỏe của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Không một loại thực phẩm nào có thể cung cấp cho bạn tất cả các loại vitamin và khoáng chất cần thiết. Làm cho đĩa phần ăn của bạn có nhiều màu sắc, bao gồm các loại thực phẩm màu đỏ, xanh lá cây, tím, cam và vàng luôn là lựa chọn thông minh. Sự đa dạng là chìa khóa khi tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh.

Theo Clevelandclinic