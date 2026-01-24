Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Rau muống là một giống cây thân thảo, thường sống trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có dạng thân mềm, dài, rỗng bên trong. Trong cây rau muống thường cung cấp vitamin A, B, C, photpho, canxi cùng nhiều chất dinh dưỡng khác nhất là hàm lượng sắt vô cùng dồi dào nê rất tốt cho người bị thiếu sắt cần bổ sung lại.

Hỗ trợ phòng chống tiểu đường: Các đối tượng bị tiểu đường khi ăn rau muống sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu. Vậy nên, mọi người có thể bổ sung loại rau này vào thực đơn mỗi ngày để phòng bệnh tốt hơn nhé.

Hỗ trợ điều trị thiếu máu: Với hàm lượng chất sắt dồi dào trong rau muống, khi sử dụng đúng cách mọi người sẽ hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu khá tốt. Đặc biệt là các bà mẹ mang thai nên bổ sung loại rau này để cung cấp lượng sắt cần thiết để nuôi dưỡng thai nhi.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Theo nhiều nghiên cứu, trong rau muống chứa nhiều thành phần dinh dưỡng từ các chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, beta - carotene, Magie,...từ đó giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ hình thành các bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, đột quỵ, đau tim…

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cải thiện chứng khó tiêu và táo bón: Rau muống là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, nên rất hiệu quả với hệ tiêu hóa. Vì vậy, việc ăn rau muống thường xuyên cũng sẽ giúp cải thiện chứng rối loạn tiêu hóa, giúp nhuận tràng, có lợi người đang bị khó tiêu hay táo bón.

Một số lưu ý khi sử dụng rau muống

Dù là thực phẩm lành tính, rau muống vẫn cần được sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn. Do thường được trồng ở môi trường ẩm ướt, rau muống cần được rửa sạch nhiều lần, ngâm nước muối loãng trước khi chế biến và nên ăn chín để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Ngoài ra, không nên ăn quá nhiều rau muống trong một ngày, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, vì có thể gây đầy hơi, khó tiêu. Việc kết hợp đa dạng các loại rau xanh khác sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Một số đối tượng như người mắc bệnh gout, sỏi thận hoặc đang điều trị bệnh lý đặc biệt nên cân nhắc lượng rau muống trong khẩu phần ăn và tham khảo ý kiến chuyên môn khi cần thiết.