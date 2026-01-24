Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 24/01/2026 11:16

Rau muống là một loại rau dân dã quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam. Chúng ta ăn rau muống rất nhiều nhưng đã thật sự biết đến rau muống có tác dụng gì chưa?

Rau muống là một giống cây thân thảo, thường sống trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có dạng thân mềm, dài, rỗng bên trong. Trong cây rau muống thường cung cấp vitamin A, B, C, photpho, canxi cùng nhiều chất dinh dưỡng khác nhất là hàm lượng sắt vô cùng dồi dào nê rất tốt cho người bị thiếu sắt cần bổ sung lại.

Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau muống 

Hỗ trợ điều trị thiếu máu: Với hàm lượng chất sắt dồi dào trong rau muống, khi sử dụng đúng cách mọi người sẽ hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu khá tốt. Đặc biệt là các bà mẹ mang thai nên bổ sung loại rau này để cung cấp lượng sắt cần thiết để nuôi dưỡng thai nhi.

Hỗ trợ phòng chống tiểu đường: Các đối tượng bị tiểu đường khi ăn rau muống sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu. Vậy nên, mọi người có thể bổ sung loại rau này vào thực đơn mỗi ngày để phòng bệnh tốt hơn nhé.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Theo nhiều nghiên cứu, trong rau muống chứa nhiều thành phần dinh dưỡng từ các chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, beta - carotene, Magie,...từ đó giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ hình thành các bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, đột quỵ, đau tim…

Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cải thiện chứng khó tiêu và táo bón: Rau muống là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, nên rất hiệu quả với hệ tiêu hóa. Vì vậy, việc ăn rau muống thường xuyên cũng sẽ giúp cải thiện chứng rối loạn tiêu hóa, giúp nhuận tràng, có lợi người đang bị khó tiêu hay táo bón.

Một số lưu ý khi sử dụng rau muống

Dù là thực phẩm lành tính, rau muống vẫn cần được sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn. Do thường được trồng ở môi trường ẩm ướt, rau muống cần được rửa sạch nhiều lần, ngâm nước muối loãng trước khi chế biến và nên ăn chín để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Ngoài ra, không nên ăn quá nhiều rau muống trong một ngày, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, vì có thể gây đầy hơi, khó tiêu. Việc kết hợp đa dạng các loại rau xanh khác sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng tốt hơn.

Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số đối tượng như người mắc bệnh gout, sỏi thận hoặc đang điều trị bệnh lý đặc biệt nên cân nhắc lượng rau muống trong khẩu phần ăn và tham khảo ý kiến chuyên môn khi cần thiết.

Rau muống có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này không nên ăn

Rau muống có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này không nên ăn

Rau muống là loại rau xanh phổ biến với nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, ăn nhiều chúng có thể gây tác hại.

Xem thêm
Từ khóa:   rau muống Lợi ích của rau muống dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Đời sống 52 phút trước
Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Đời sống 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại rau mọc đầy vườn nhà nhưng có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Loại rau mọc đầy vườn nhà nhưng có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch

Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch

Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn

Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn

Thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food chất lượng, tiện lợi

Thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food chất lượng, tiện lợi

Ăn rau húng quế đã lâu nhưng không phải ai cũng biết những công dụng này?

Ăn rau húng quế đã lâu nhưng không phải ai cũng biết những công dụng này?

Tại sao rong biển tốt cho sức khỏe, nhưng 3 đối tượng này cần tránh xa

Tại sao rong biển tốt cho sức khỏe, nhưng 3 đối tượng này cần tránh xa