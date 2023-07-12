Không muốn 'cuộc yêu' nhanh chóng kết thúc, 'chưa đi đến chợ đã hết tiền' thì hãy tránh dùng ngay 6 loại thực phẩm

Dinh dưỡng 12/07/2023 16:42

Những loại thực phẩm dưới đây nếu dùng trước khi 'hành sự' sẽ có thể khiến cho bạn và người ấy thất vọng tràn trề vì chưa kịp 'thỏa mãn' thì đã xong xuôi hết rồi đấy.

Pho mát, các sản phẩm từ sữa

Rất nhiều người có hội chứng không dung nạp lactose. Hầu hết chúng ta cần nhiều thời gian để tiêu hóa các sản phẩm từ sữa và pho mát vì chúng có chứa các enzyme lactase.

Vì vậy, nếu không muốn bị đầy bụng, khó tiêu và cản trở chuyện ấy thì tốt nhất nên tránh các thực phẩm này trước khi “giao ban”.

Không muốn 'cuộc yêu' nhanh chóng kết thúc, 'chưa đi đến chợ đã hết tiền' thì hãy tránh dùng ngay 6 loại thực phẩm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây chiên

Dễ ăn nhưng không có lợi cho cuộc sống tình dục bởi giàu chất béo, đặc biệt là mỡ trans-fat (mỡ chiên đi chiên lại), gây ảnh hưởng tiêu cực đến nồng độ testosterone và lưu thông máu trong cơ thể.

Ngoài ra khoai tây chiên còn có nhiều muối sẽ không tốt cho sức khỏe tim mạch và giảm cương cứng ở đàn ông. Ngay cả những người khỏe mạnh đang tuổi “sung sức” về tình dục, muối và mỡ đều gây hại nhiều hơn lợi, làm giảm tính ngon miệng, gia tăng bệnh đầy hơi và giảm khoái cảm tình dục.

Không muốn 'cuộc yêu' nhanh chóng kết thúc, 'chưa đi đến chợ đã hết tiền' thì hãy tránh dùng ngay 6 loại thực phẩm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rượu

Nhiều người lầm tưởng cho rằng rượu làm tăng hưng phấn và khiến cuộc yêu cuồng nhiệt hơn. Tuy nhiên thực tế không giống như vậy. Rượu làm giảm khả năng cương cứng và hơn thế sẽ dễ làm mất kiểm soát hành vi. Vì thế, tốt nhất hãy tránh xa rượu nếu không muốn hại cả hai người.

Bột yến mạch

Ăn một bát bột yến mạch trước khi “yêu” là bạn đã mang điều xấu cho bữa tiệc tình yêu. Bột yến mạch giúp sản sinh chất serotonin nhiều hơn cho não, có tác dụng giải phóng sự căng thẳng. Một lượng vừa phải rất tốt cho khả năng tình dục, nhưng dùng nguyên một bát sẽ thất vọng não nề.

Không muốn 'cuộc yêu' nhanh chóng kết thúc, 'chưa đi đến chợ đã hết tiền' thì hãy tránh dùng ngay 6 loại thực phẩm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước tăng lực, soda

Đây là nhóm đồ uống được nhiều người ưa thích nhưng theo nhiều nghiên cứu thì không có lợi cho sức khỏe, thậm chí có thể làm gia tăng nhiều bệnh nan y có chứa nhiều đường, cafein và hóa chất có hại.

Đặc biệt là một loại hóa chất có tên quinin để làm cho đồ uống có vị đắng, có thể làm giảm tạm thời hormone testosterone, làm giảm số lượng tinh trùng nên không thích hợp cho đàn ông trong độ tuổi sinh sản.

Không muốn 'cuộc yêu' nhanh chóng kết thúc, 'chưa đi đến chợ đã hết tiền' thì hãy tránh dùng ngay 6 loại thực phẩm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quế và ớt

Quế và ớt cũng có thể làm tăng ham muốn tình dục. Bạn có thể dùng một món tráng miệng có chứa nhiều quế hoặc một cốc trà quế trước khi quan hệ và một món ăn đậm vị ớt để tăng thêm sự tuyệt vời cho cuộc ân ái.

Muốn trường thọ trăm tuổi thì đừng bỏ qua những loại thức uống này, vừa dễ làm giá lại rẻ như cho!

Muốn trường thọ trăm tuổi thì đừng bỏ qua những loại thức uống này, vừa dễ làm giá lại rẻ như cho!

Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, những loại thức uống dễ làm và có giá thành rẻ lại có khả năng giúp gia tăng tuổi thọ một cách đáng kể.

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Từ khóa:   dinh dưỡng phòng the đại kỵ trước cuộc yêu

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