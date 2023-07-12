6 thực phẩm vàng trong làng phòng chống ung thư, thúc đẩy sản xuất kháng thể, ngăn chặn hình thành tế bào gây hại sức khỏe

Dinh dưỡng 12/07/2023 14:05

Ít ai biết rằng, những loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày dưới đây lại có tác dụng tuyệt vời trong việc phòng ngừa và ngăn chặn bệnh ung thư.

Rong biển

Thực phẩm hàng đầu phòng chống ung thư vú là rong biển. Rong biển không chỉ giàu vitamin E và chất xơ, mà còn phong phú về hàm lượng i-ốt. Các nhà khoa học tin rằng thiếu hụt i-ốt là một trong những yếu tố nguy cơ của ung thư vú, do đó, ăn rong biển có thể giúp ngăn ngừa ung thư vú.

Hầu hết các loại rau tươi đều chứa chất chống lại ung thư, do đó cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư vú là bạn hãy ăn đầy đủ các loại rau khác nhau. Ngoài ra, bạn phải biết rằng sự hấp thụ tốt nhất các chất dinh dưỡng của các loại rau là được nấu chín trong dầu ô liu.

6 thực phẩm vàng trong làng phòng chống ung thư, thúc đẩy sản xuất kháng thể, ngăn chặn hình thành tế bào gây hại sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn

Cải xoăn có hàm lượng beta-carotene cao nhất trong tất cả các loại rau xanh, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi là "vua của các loại rau", bởi trong cải xoăn có chứa nhiều thành phần như: Vitamin A, B, C, K, mangan, đồng, sắt, photpho... Các chất này có tác dụng phòng chống các loại bệnh ung thư như miệng, vú, thực quản, bàng quang và phổi...

6 thực phẩm vàng trong làng phòng chống ung thư, thúc đẩy sản xuất kháng thể, ngăn chặn hình thành tế bào gây hại sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi

Rau bó xôi là một loại rau màu xanh vàng, rất bổ dưỡng, chứa nhiều chất hóa học, chứa nhiều β-caroten, có thể ngăn chặn chức năng của các loại oxy phản ứng, ngăn chặn quá trình ung thư hóa, phân chia và sinh sản của tế bào, tăng cường tế bào miễn dịch, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Loại rau này rất giàu nguyên tố vi lượng, có thể kích thích sức sống của tế bào, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường sức khỏe thể chất.

Nấm

Nấm là thực phẩm hàng đầu có tác dụng phòng chống ung thư gan. Nấm có chứa các lớp polysaccharide giúp ức chế hoạt động của các chất gây ung thư, có thể thúc đẩy hình thành kháng thể để cơ thể tạo ra miễn dịch với khối u, ức chế tế bào ung thư tăng trưởng để có thể đề kháng với nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư hạch, ung thư ruột kết, và đặc biệt có lợi cho các bệnh nhân ung thư gan.

6 thực phẩm vàng trong làng phòng chống ung thư, thúc đẩy sản xuất kháng thể, ngăn chặn hình thành tế bào gây hại sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Cà rốt là thực phẩm phòng chống ung thư hiệu quả được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Nó chứa các chất chống ung thư như alpha-carotene, beta-carotene... giúp làm giảm nguy cơ đối với các loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày.

6 thực phẩm vàng trong làng phòng chống ung thư, thúc đẩy sản xuất kháng thể, ngăn chặn hình thành tế bào gây hại sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạt sen

Hạt sen là nguyên liệu bảo vệ sức khỏe rất tốt, giá thành vừa phải, cũng là một loại thuốc bắc rất tốt cho tim, bổ tỳ vị, cầm tiêu chảy,...

Dù tươi hay khô, hạt sen thường được chế biến thành món tráng miệng hoặc dùng trong các món ăn. Phần lõi sen xanh ở giữa có vị đắng, tính lạnh, có thể dùng làm thuốc hoặc làm trà.

Hạt sen còn có thể ngăn chặn hiệu quả sự hình thành nitrit, có vai trò ức chế tế bào ung thư, có vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư vòm họng.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe thực phẩm phòng ung thư

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