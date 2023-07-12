Chiên chả giò nhớ thêm một thứ này đảm bảo thành phẩm giòn rụm, vàng ươm mà để cả tiếng cũng không bị mềm!

– Mộc nhĩ: 2 tai

– Nấm hương: 10 cái

– Cà rốt: 1 củ

– Hành tây: 1 củ

– Giá đỗ: 200g

– Su hào: 1/2 củ

– Trứng: 3 quả

– Hạt tiêu: 3 thìa

– Rau mùi, hành cắt nhỏ

Ảnh minh họa: Internet

Cách cuộn chả và cách chiên

– Bạn gói nem bằng 1 vỏ thường và 1/2 vỏ nem rế. Nhân trộn vừa tới, không khô và không bị nước. Cuốn nem vừa tay, không chặt quá cũng không lỏng quá.

Phần nhân có thể trộn trứng vào thịt trước xong mới trộn thập cẩm và cho thêm ít dầu ăn. Thường thì trộn phần nhân xong mới cho trứng vào trộn lại 1 lần nữa cho đều rồi gói luôn. Bạn lưu ý trong nhân cần có rau mùi ta và hạt tiêu. Hai gia vị này phải có thì món nem mới tròn vị.

– Bạn gói nem vừa tay rồi đem rán 2 lần. Khi rán đổ ngập 2/3 dầu. Đồng thời, bạn thái vài lát gừng bỏ vào dầu để rán cùng. Rán sơ với dầu ăn và 1 củ gừng sẽ giúp nem giòn hơn bình thường và nem không bị vỡ. Ngoài ra, với cách rán nem này thì chiên hết một khay nem mà dầu ăn vẫn trong veo.

Ảnh minh họa: Internet

Những mẹo để chả giò của bạn luôn được mẹ chồng 'tấm tắc khen ngon'

Chọn bánh tráng có độ dày phù hợp

Bạn có thể cuốn chả giò bằng bánh tráng rế, bánh đa mè, vỏ hoành thánh hoặc vỏ bò bía mềm tuy nhiên dù sử dụng loại nào thì các mẹ nên ưu tiên loại có độ dày vừa phải. Không nên chọn loại bở vì sẽ bị nát khó cuốn, còn loại dẻo khi chiên sẽ không giữ được độ giòn lâu còn loại quá dày sẽ khiến chả giò cứng và dai.

Ảnh minh họa: Internet

Vắt hết lượng nước thừa

Trước khi trộn nhân bạn nên vắt hết lượng nước thừa có trong các loại rau củ có nhiều nước như hành tây, khoai môn, củ sắn để nhân được khô hoàn toàn, nếu nhân có nước thì sẽ làm cho món chả giò khi chiên bị mềm.

Khi làm nhân bạn nên cho một lượng trứng vừa đủ để nhân không bị quá khô hoặc quá ướt. Nếu nhân quá khô, chả giò sau khi chiên không có độ mềm xốp đúng điệu của chả giò mà hương vị của món ăn cũng kém ngon còn nếu nhân quá ướt, vỏ chả giò thường bong ra khi chiên, nhân rơi ra ngoài, cuốn chả giò sẽ dễ cháy và không ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Cuốn chả giò vừa tay

Trong khi cuốn chả giò bạn không nên đè ép để cuốn chả quá chặt, cũng không thả lỏng tay khiến cuốn chả bị lỏng lẻo. Nếu chả giò quá chặt thì khi chiên, nhân sẽ chín và nở ra, bánh tráng sẽ dễ bị bong, rách, làm rơi nhân ra ngoài còn nếu cuốn chả quá lỏng lẻo thì sau khi cho chả vào chảo, bánh tráng cũng dễ bong ra.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo cách chia các phần nhân cho bằng nhau để khi cuốn thì sẽ đều và có thẩm mỹ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Làm lạnh trước khi chiên

Sau khi cuốn chả giò xong, bạn cho chả giò vào ngăn mát của tủ lạnh và trong 20 phút để chả được ráo và chặt. Khi chiên chả sẽ nhanh giòn và ngon hơn.

Một số tip nho nhỏ bạn cần lưu ý để món ăn chuẩn “ăn tiệc” hơn:

- Nên chọn thịt lợn với loại thịt ba chỉ, có cả nạc lẫn mỡ, toàn nạc sẽ dễ bị ngán. Nhiều người sẽ sợ thịt sống khi rán chả nên mang đi xào trước, nhưng như thế sẽ làm thịt mất đi độ tươi, hơn nữa, phần nhân chả sẽ tơi bở ra với nhau, không kết dính được.

- Phần tôm giúp cho cuốn chả thêm ngọt thịt hơn, cũng tương tự như thịt, không nên xào chín tôm trước. Chọn tôm nên tươi sống, không nên chọn tôm chết ngộp quá lâu, vì lúc đó thịt tôm sẽ rất bở, làm giảm đi độ ngon của món ăn.

Ảnh minh họa: Internet

- Cuộn nhẹ tay, không nên ép chặt khi cuốn chả, khi chiên phồng ra sẽ bị vỡ, trông mất thẩm mỹ món ăn.

- Bí kíp để chả giòn rụm khi ăn là chiên hai lần. Lần đầu chiên ngập dầu với lửa nhỏ, đều tay đảo liên tục đến khi chín chả. Lúc ăn, bỏ hết phần chả đã chín vào chảo, chiên lại một lần nữa đến khi vàng đều.